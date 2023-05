LE PREMIER MINISTRE KABYLE HANAFI FERHOUH FELICITE SON HOMOLOGUE POLYNÉSIEN MOETAI BROTHERSON

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

MESSAGE DE FÉLICITATIONS DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE ET DU MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE À M. MOETAI BROTHERSON ET AU PARTI DE TAVINI POUR LA LARGE VICTOIRE AUX ÉLECTIONS TERRITORIALES EN POLYNÉSIE

Au nom du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil (ANAVAD), de son Président Ferhat MEHENNI et au nom du Mouvement pour Autodétermination de la Kabylie (MAK), le Premier ministre de l’Anavad, M. Hanafi FERHOUH, présente ses chaleureuses félicitations à la liste Tāvini Huiraʻatira conduite par le député Moetai Brotherson pour sa brillante victoire aux élections territoriales en Polynésie.

Le parti de Moetai Brotherson porté massivement à l’Assemblée de Polynésie aura la tâche de constituer le nouveau gouvernement polynésien.

Nous souhaitons particulièrement à M. Moetai Brotherson que la délégation kabyle a rencontré à la 40ème journée internationale de Corte qui s’est tenue le 06 et 07 août 2022 dans la ville de Corte, en Haute-Corse, nos vœux de réussite dans la conduite de son gouvernement.

Nous sommes marqués par l’échange fructueux que nous avons eu avec lui. Il s’est montré très sensible au combat pacifique du peuple kabyle sous colonisation et sous la terreur du régime militaro-politique algérien.



Nous présentons nos félicitations à la Polynésie à laquelle nous souhaitons une ère nouvelle prometteuse d’esprit, de raison et de bonheur pour son peuple.

Pôle information et communication de l’Anavad

SIWEL 021900 MAI 23