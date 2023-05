KABYLIE-USA : FERHAT MEHENNI RENCONTRE ELLIOTT ABRAMS

WASHINGTON (SIWEL) — Au lendemain de son arrivée dans la capitale fédérale américaine, le président Ferhat Mehenni a entamé ce jeudi 27 avril ses rencontres avec de hauts responsables et des représentants politiques américains.

Le président du Gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) et du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) a ainsi rencontré le diplomate américain, Elliott Abrams, qui a occupé diverses fonctions relevant de la politique étrangère pour trois présidents des États-Unis, Ronald Reagan, George W. Bush et Donald Trump.

Durant cette rencontre ont été évoqués la situation en Kabylie occupée par l’Algérie qui opprime et emprisonne arbitrairement les Kabyles dans le cadre de son projet génocidaire « Zéro Kabyle » et le combat pacifique du peuple kabyle pour recouvrer la souveraineté de la Kabylie.

Le président Ferhat Mehenni a formulé la volonté de la Kabylie d’être considérée comme une alliée du monde libre dont elle partage naturellement les valeurs démocratiques et les principes de laïcité et qu’il est de l’intérêt de l’Occident de soutenir le peuple kabyle qui lutte pacifiquement contre le régime algérien dictatorial ami de régimes autocratiques et oligarchiques telle la Russie et théocratiques comme l’Iran.

Il est actuellement l’un des administrateurs de la Fondation nationale pour la démocratie « National Endowment for Democracy » et Chercheur principal pour les études sur le Moyen-Orient au sein du think tank « Council on Foreign Relations ».

Bio express d’Elliott Abrams :

Sous l’administration de Ronald Reagan, Elliott Abrams a occupé les postes suivants :

1981/1985 : Secrétaire d’État adjoint aux droits de l’homme et aux affaires humanitaires.

1981 : Secrétaire d’État adjoint aux affaires des organisations internationales.

1985/1989 : Secrétaire d’État adjoint aux affaires interaméricaines.



Au cours du premier mandat de George W. Bush :

2001 : Assistant spécial du président et de directeur principal pour la démocratie, les droits de l’homme et les opérations internationales au Conseil de sécurité nationale.

2002 : Assistant spécial du président et directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour les affaires du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord.

2005/2009 : Au début du deuxième mandat de George W. Bush, Abrams a été promu au poste de 24e conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis pour la stratégie démocratique mondiale.



Sous l’administration du président Donald Trump :

Critique de Donald Trump lors des primaires du Parti républicain de 2016, ce dernier l’a nommé :

2020/2021 : Représentant spécial des États-Unis pour l’Iran.

