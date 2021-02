LE POUVOIR COLONIAL S’ATTAQUE MÊME AUX FEMMES QUI PORTENT LA ROBE KABYLE

ALGER (SIWEL) — Nourri d’un racisme viscéral envers tout ce qui est kabyle, le pouvoir colonial algérien verse sa haine venimeuse, via ses sbires enragés, sur tout ce qui symbolise la Kabylie, terre indomptable qui a résisté à tous les envahisseurs qui ont voulu la soumettre à travers les temps.

En effet, une jeune femme, d’une trentaine d’années, a été arrêtée, le lundi dernier, à Alger, lors de la manifestation du Hirak, pour le simple fait qu’elle a fièrement porté une robe kabyle dans les rues d’Alger. Un fait qui, aux yeux des Algériens arabo islamistes, devient un crime passible d’emprisonnement après celui du port du drapeau amazigh et du maillot de la JSK. Le pouvoir colonial ne s’est pas arrêté là, il a lancé une véritable chasse aux sorciers contre toute personne parlant en kabyle, selon plusieurs témoignages, en leur disant embarquant dans différents commissariats de la capitale algérienne, avant de les libérer, après des heures de détention arbitraires, tout en leur disant « rouhou lebladkoum ».

Une militante kabyle du MDS témoigne, dans une vidéo, que les policiers ont utilisé que des mots vulgaires, qu’elle n’a jamais entendus, à son adresse pour la faire chasser de la marche. « Cet état de fait nous renseigne sur l’ampleur du fossé qui sépare les Algériens des Kabyles. Les Kabyles, crédules, pas tous heureusement, croient encore qu’ils seront considérés et respectés en tant que tels par les Algériens arabo islamistes. Ces derniers ont un objectif très clair, ils sont là pour arabiser et islamiser tout le monde, c’est leur esprit expansionniste et impérialiste, dictée par leurs frères de l’Arabie Saoudite et du Qatar, qui les font agir ainsi, ils ne cesseront jamais d’œuvrer pour l’atteindre », dit Hakim, en appelant à lutter pour l’indépendance de la Kabylie avant que cela soit trop tard.

Youva Amazigh

SIWEL 241610 FEV 21