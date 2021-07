L’ALGERIE SORT SON JOKER FAVORI CONTRE LE MAK : L’ISLAM

KABYLIE (SIWEL) — Les mensonges du régime algérien contre le MAK continuent d’alimenter quotidiennement les journaux télévisés de la presse arabophone acquises aux idées islamistes et anti-kabyles.

La rafle des militants indépendantistes kabyles à laquelle se livre le régime algérien ces derniers mois témoigne du désarroi d’un pouvoir aux abois et gangrené par la haine du kabyle, une situation aggravée par le boycott total du peuple kabyle de tout type d’élection algérienne.

Le pouvoir algérien sait qu’il ne lui reste plus de crédibilité pour asseoir son pouvoir sur la Kabylie, hormis la pratique de la violence et du terrorisme judiciaire avec de nouvelles accusations abracadabrantesques contre les militants indépendantistes pacifiques et œuvrant dans le cadre des droits de l’homme et du droit international de l’autodétermination des peuples à disposer d’eux-mêmes. Vingt ans après le printemps noir de 2001, nous acheminons vers un autre printemps noir 2021, dans lequel la junte militaire a remplacé la mort par la prison. Tuer à petit feu, à défaut des balles explosives de guerre.

Bis repetita, plusieurs militants et militantes arrêtés et mis sous mandat de dépôt se sont retrouvés avec des chefs d’inculpation tels que atteintes au Coran, insultes à la religion musulmane, au prophète Mahomet et aussi tentative de saccager un lieu sacré en l’occurrence la mosquée. L’objectif étant de diaboliser les militants et attiser la haine de la population algérienne à l’égard des indépendantistes qui sont déjà taxés de tous les noms, de débauchés, de racistes, d’extrémistes, de terroristes, de désœuvrés, bref accusés de tous les maux dont souffre l’Algérie.

La junte militaire a eu l’audace de promulguer des lois incriminant le droit d’exercer la politique et le droit de lutter pour les droits de l’homme. La loi est taillée sur mesure pour l’appliquer contre les indépendantistes kabyles qu’elle ne tarde pas à mettre à exécution sur toutes les tendances politiques en Kabylie. Désormais, se revendiquer Kabyle est un crime en Algérie. Deux choix s’offrent aux Kabyles, soit la soumission totale à l’arabo-islamisme ou la disparition.

Ces nouvelles inculpations pourraient avoir de lourdes conséquences quand on sait ce que subissent les militants indépendantistes comme interrogatoires musclés avec de la torture et des intimidations graves pour leur faire avouer l’inavouable. Rappelons que l’Algérie a procédé à l’élimination physique de la crème des intellectuels kabyles en utilisant l’islamisme lors de la décennie noire, sans qu’aucune procédure judiciaire ne soit intenté contre elle, ni contre ses islamistes terroristes, qu’ils ont même amnistiés, réintégrés dans la société avec des pactoles dépassant toute imagination.

Les nouvelles lois ordonnances fabriquées sur mesure font partie de ce plan machiavélique de l’état algérien contre le MAK qui entre dans ce processus global de l’opération génocidaire de zéro kabyle.

Des lois astucieusement et minutieusement planifiées, et exécutées contre le MAK en particulier et les indépendantistes en général pour légitimer de graves accusations sans fondement et infliger des peines de prisons fermes dans des conditions d’incarcération qui font polémiques (torture, tabassage, isolement, menaces, intimidations, parfois jusqu’au viol).

Ces pratiques sont plusieurs fois soulevées par les organisations des droits de l’homme, de l’ONU et d’autres organisations internationales dans leurs différents rapports qui fustigent et accablent sans détours le régime militaire terroriste et dictatorial algérien.

L’Algérie devra porter l’entière responsabilité des dérapages et assassinats sous couvert de l’islamisme qui pourraient frapper ces militants pacifistes que la junte militaire jette à la vindicte populaire, d’abord car elle travaille l’opinion publique à la haine des indépendantistes, mais surtout à la vindicte islamiste, sa seconde béquille pour pérenniser sa continuité au pouvoir.

Le conflit permanent qui existe entre la Kabylie et l’Algérie puise ses sources du choc civilisationnel qui bat son plein entre les deux pays. Face à une Kabylie qui incarne la modernité, la laïcité et les valeurs universelles de paix et de justice, l’Algérie se noie dans les ténèbres, s’arme de haine, de violence, d’injustice, du fascisme, de surcroît à l’encontre des Kabyles.

L’Algérie s’avère être une dictature militaro-islamiste bananière déguisée, qui se régénère via son école moyenâgeuse qui prépare en permanence des générations d’inféodés, potentiellement terroristes, imbibés dans la culture de haine, d’exclusion de l’autre, de l’antisémitisme, d’anti-kabylisme atavique. Une récente étude internationale sur l’état du monde classe l’Algérie parmi les pires dictatures dans le monde. La Corée du Nord, comparée à l’Algérie, est un enfant de cœur.

La junte militaire algérienne a préparé soigneusement son plan pour détruire le MAK. Elle pense mordicus qu’en arrêtant les militants indépendantistes, il arrêtera la propagation de l’idée de l’indépendance de la Kabylie. Sur le terrain, la réalité est tout autre, elle ne fait que renforcer les rangs du MAK, et fait de nos prisonniers les héros de la Kabylie de demain dont les noms seront gravés en lettre d’OR dans l’histoire de la Kabylie. La Kabylie n’oubliera jamais celles et ceux qui se sont sacrifiés pour elle.

Avec ces violations graves, le régime colonial algérien est mis à nu. Le MAK gagne de plus en plus de crédibilité dans la conscience collective kabyle. Le sentiment national Kabyle gagne de l’ampleur de jour en jour et l’autodétermination n’a jamais été aussi présente dans la tête du peuple kabyle même auprès de ceux qui sont moins politisés.

HESTIA SAITHAMUS

SIWEL 081605 JUI 21