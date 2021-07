MADJID AT TALEV, MILITANT INDÉPENDANTISTE, HARCELÉ PAR LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE

KABYLIE (SIWEL) — Madjid At Talev, coordinateur MAK de la région Est, a reçu, hier mardi 6 juillet 2021, une troisième convocation lui ordonnant d’aller se présenter au commissariat de la police coloniale de la localité d’Ouzellagen.

D’après ce militant courageux et determiné, des policiers en civil ont débarqué chez lui, hier après midi, pour lui remettre en main propre une assignation injuste et non motivée par des faits précis, mais comme il n’était pas présent sur les lieux, ces derniers ont interpellé son père dans le but manifeste d’intimider et de créer une tension intra familiale.

À noter d’autre part que Madjid a été mis sous contrôle judiciaire il y a 9 mois et a reçu aussi déjà deux convocations successives durant le mois de juin. A chaque fois, c’est toujours la même histoire, il est soumis à des convocations sans aucun motif mentionné.

Face à ce pouvoir criminel, notre frère Madjid At Talev risque de se retrouver derrière les barreaux à tout moment, si le silence des Kabyles persiste et ainsi lui laisse le libre chemin pour commettre toutes ces exactions innommables.

C’est pourquoi nous appelons instamment les Kabyles de toutes les tendances politiques à s’unir comme un seul homme, pour faire face à cette machine répressive, aveugle à l’encontre des dignes enfants de la Kabylie.

Vive la Kabylie libre et indépendante ! Vive l’union kabyle, facteur de paix en Kabylie !

SIWEL 081600 JUI 21