LA SECTION MAK PACA REND HOMMAGE AUX VICTIMES DU PRINTEMPS NOIR DE 2001

MARSEILLE (KABYLIE) — À Marseille, malgré le confinement et les mesures de sécurité, les militants de la section MAK PACA ont marqué cette journée par un hommage exceptionnel rendu aux victimes de 2001.

C’est par une minute de silence que la cérémonie de commémoration a été débutée, suivie de l’hymne kabyle et d’autres chants liés à cet événement, autour, plusieurs images des martyrs tombés sous les balles explosives du pouvoir algérien ont été portées par les présents ainsi que celles des détenus (Lwennas Hamzi et Djamel Azaim) pour dire basta à l’injustice du pouvoir algérien et pour exiger leur libération immédiate.

C’est avec le jet des roses dans la mer de la méditerranée en mémoire de toutes les victimes de la Kabylie et de la liberté que les militants se sont quittés. Tilelli i ugdud Aqbayli.

SIWEL 191105 AVR 21