LA KABYLIE NE MARCHERA PAS DANS LE COMPLOT D’ALGER

Chers freres et cheres sœurs

La Kabylie est frappee par une troisieme vague de la Covid 19, et elle vit actuellement une situation epidemiologique alarmante. Comme beaucoup de deces et de contaminations sont signales dans toutes les localites de Kabylie, Il est par consequent de notre devoir en tant que Kabyles, de proteger notre peuple contre une eventuelle propagation de la maladie. Pour ce faire, nous devons dejouer les manoeuvres malsaines du regime Algerien. Celles qui consistent cette fois a ramener des centaines d’autobus pleins de gens des autres wilayas, et a les faire marcher avec des Kabyles de service dans les rues de Tizi-Ouzou et Bejaia afin de montrer au Monde que les populations Kabyles le soutiennent dans sa politique vis-à-vis du Maroc, et ce, apres qu’il ait recu un cuisant revers diplomatique a l’ONU.

En effet, Apres les declarations faites par Mr Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc aux Nations unies à New York, en faveur du droit a l’autodetermination du peuple Kabyle, le gouvernement algerien, raciste, terroriste et incompetent se retrouve au pied du mur. Incapable de repondre avec des arguments theoriquement ou historiquement viables pour contrecarrer ce que Mr Omar Hilale a affirme et soutenu, le regime Algerien decide alors de faire recours a la propagande mensongere, un domaine dans lequel il excelle le plus, depuis 1962, et qu’il utilise a chaque fois qu’il est sur le point de se noyer. Pour mettre a execution son plan machiavellique, Le regime Algerien fait appel a ses relais en Kabylie, et se reunit avec eux. Ces relais qui sont pour les uns, les Kabyles de service, des scarabees et rouleurs de pilules, des gens indignes et des harkis qui sont pres a aller jusqu’à donner leur propre peuple en sacrifice pour plaire a leurs maitres d’Alger, et pour les autres, les dirigeants corrompus, et non pas les militants de base des partis Kabyles du FFS et du RCD. Des partis algerianistes, agonisants et en voie d’extinction en Kabylie, et qui sont non seulement les principaux responsables de toutes les divisions qui se sont produites au sein de notre peuple, mais aussi, de toutes les souffrances qu’il ne cesse d’endurer jusqu’à aujourd’hui de la part du regime Algerien raciste, terroriste et despote, et contre lesquelles, les dirigeants et deputes de ces deux partis dechus ne prononcent pas un mot, et ce, par peur de perdre tous les privileges que le regime Algerien leur octroie pour acheter leur silence devant les actes criminels qu’il ne cesse de commettre contre la Kabylie et son peuple.

Chers freres et cheres sœurs, restez chez vous, ce vendredi. Ne participez pas a une marche qui ne vous concerne pas. Une marche qui mettrait votre vie et celle des membres de vos familles en danger en cette periode de recrudescence de la covid 19, et durant laquelle beaucoup de contaminations et de deces sont signales dans toutes les localites de notre beau pays, la Kabylie.

Aksil. A

SIWEL 222220 JUIL 21