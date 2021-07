LE COMITE PREPARATOIRE DE LA REUNION DES MILITANTS POLITIQUES ET DE PERSONNALITES DE LA SOCIETE CIVILE KABYLE POUR LA LIBERATION DES DETENUS POLITIQUES KABYLES ET D’OPINION, ET CONTRE LA CRIMINALISATION DE LA KABYLIE

Communiqué

Considérant la situation catastrophique sanitaire qui prévaut actuellement en Kabylie s’aggravant de jour en jour et dont les conséquences ne pourraient être que désastreuses si l’implication de chacun n’est pas de mise pour freiner autant que possible la propagation du Variant Delta covid-19.

A ce titre, le comité préparatoire de la réunion des militants politiques et de personnalités de la société civile kabyle lance un appel pressant aux comités de villages et quartiers ainsi qu’aux populations kabyles à s’auto-confiner afin de préserver le maximum de vies humaines.

Par ailleurs, le comité préparatoire de la réunion des militants politiques et de personnalités de la société civile kabyle dénonce énergiquement les arrestations arbitraires et la répression tout azimut pour délit d’opinion et de kabylité .

Le comité préparatoire de la réunion des militants politiques et de personnalités de la société civile kabyle assure de son soutien indéfectible et de sa solidarité agissante tous les détenus d’opinion ainsi que leurs familles respectives. Il s’engage en outre à se battre pacifiquement en usant de tous les moyens légaux jusqu’à leur libération effective et inconditionnelle.

Le comité préparatoire de la réunion des acteurs politiques et de la société civile appelle à suspendre toute manifestation susceptible de compromettre la santé déjà très affectée des populations kabyles par une propagation rapide et accentuée du variant Delta covid-19.

Comme il tiendra pour responsable de la propagation exponentielle du Variant Delta du covid- 19 et des décès qu’il pourrait engendrer tout Kabyle qui participerait à la marche du hirak de ce vendredi 23 juillet 2021, ainsi qu’à d’autres manifestations sur l’ensemble du territoire de la Kabylie et ce jusqu’à l’amélioration de la situation sanitaire.

Enfin, le comité préparatoire de la réunion de la société civile informe les acteurs politiques, les personnalités kabyles et les participants du report de la réunion déjà programmée et ce pour crise sanitaire à une autre date qui vous sera communiquée ultérieurement.

TAQVAYLIT TEZWAR KULLEC

NON À LA CRIMINALISATION DE LA KABYLIE

P/ le comité

Le coordinateur

Kabylie, le 23/07/2021