ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

Après avoir bombé le torse et s’être illustrée par des positions et déclarations rocambolesques, l’Algérie fait marche arrière en s’invitant quasiment à la conférence de Paris sur la Libye. Les déclarations de l’Élysée sont tout d’un coup jugées par Alger comme « manifestant du respect » envers son pays alors que deux jours auparavant, selon toujours les médias algériens, Tebboune refusait de prendre Macron au téléphone. Ainsi, la crise diplomatique se serait évaporée puisqu’Alger a annoncé sa participation vendredi à une conférence sur la Libye à Paris.

S’appuyant sur les propos du locataire de l’Élysée mardi, regrettant « les polémiques et les malentendus » avec l’Algérie et assure avoir « le plus grand respect pour la nation algérienne » et « son histoire ».

La réalité est que le régime algérien s’est rendu compte de l’isolement dans lequel il s’est mis en essayant d’imposer à Paris ses criminels caprices, en exigeant l’extradition d’opposants politiques kabyles. Les accusations portées contre eux, basées sur le mensonge et le terrorisme d’État sont du point de vue de la France des coquilles vides.

Le régime algérien est devenu aujourd’hui la risée du monde. Maniant le mensonge, la magouille et la falsification des faits, il croyait pouvoir dicter à l’Elysée sa propre feuille de route. Ce sont là des signes qui ne trompent pas sur l’imminence de l’effondrement d’un système à bout de souffle et d’arguments.

Aujourd’hui, dans tout cela, la Kabylie ne saurait servir de monnaie d’échange à qui que ce soit et pour quelque raison que ce soit. Seul le chemin qui mène vers son autodétermination importe, dans le pacifisme et la légalité internationale.

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 11-11-2021

SIWEL 112230 NOV 21