UNE DÉLÉGATION DU MAK RENCONTRE UN HAUT RESPONSABLE D’AMNESTY INTERNATIONAL AU NIVEAU DU SIÈGE PARISIEN

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ

Une délégation du MAK conduite par son président Ferhat Mehenni composée notamment de Zidane Lafdal et Aksel Ameziane respectivement premier ministre de l’Anavad et porte-parole de la présidence de l’Anavad a rencontré ce vendredi 12 novembre un haut responsable d’Amnesty International à Paris pour une séance de travail qui a duré plus d’une heure.

Il a été porté à la connaissance de cette organisation les dépassements et violences dont sont victimes les militants indépendantistes kabyles et plus généralement tous les Kabyles ciblés en tant que tels. Les arrestations et les emprisonnements en dehors de tout motif ou cadre légal ont été longuement et précisément évoqués.

Ce fut aussi l’occasion de remettre une liste de tous les détenus d’opinion kabyles ainsi qu’un dossier complet sur la situation actuelle en passant par l’opération « zéro Kabyle », les incendies criminels du mois d’août dernier et le crime crapuleux de Djamel Bensmaïl et, quelques jours avant, le blocage par le régime algérien de l’envoi de matériel médical réuni par la diaspora kabyle pour porter secours aux malades atteints de la Covid en Kabylie dont beaucoup, d’ailleurs, sont décédés faute d’avoir reçu ce matériel qui aurait pu sauver leurs vies.

Les cas emblématiques de Lounès Hamzi, Sofiane Babaci et plus récemment, de Slimane Bouhafs ont ainsi été clairement exposés.

Les informations transmises au responsable d’Amnesty International ont permis de lever le voile sur les pratiques du régime algérien qui seront dénoncées et portées à la connaissance des plus hautes instances internationales pour que cesse le terrorisme d’État que l’Algérie exerce sans relâche contre la Kabylie.

Désormais, toutes les exactions des forces d’occupation coloniales en Kabylie seront remontées en temps réel auprès de cette prestigieuse organisation qui lutte sans relâche contre la torture et toutes les violations des droits humains à travers le monde.

Aksel Améziane

Porte-parole de la présidence de l’Anavad

Le 12-11-2021

