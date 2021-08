J’AI TOUJOURS ÉTÉ UN SYMPATHISANT DU MAK ET UN MILITANT INDÉPENDANTISTE PAR CONVICTION

La conjoncture actuelle exige de moi et de tous les indépendantistes kabyles convaincus de la congruence et de la cohérence. C’est en ce sens que je ne peux pas continuer à me définir comme un indépendantiste alors même que la structure politique qui défend mes convictions est diabolisée, attaquée et criminalisée par un pouvoir islamo-militaire et terroriste et ses supplétifs, et subie des tirs croisés des adversaires et des ennemis.

Si le MAK ne s’oppose pas à ma demande d’adhésion, je suis prêt à contribuer à la hauteur de mes possibilités pour défendre mon idéal à l’intérieur de ses structures organiques.

Ma décision est mûrement réfléchie et déterminée.En effet, Il m’est inconcevable de revendiquer une liberté de ton, de réflexion et de pensée innefiscientes dans une conjoncture où le curseur de la haine et de l’antikabylisme décomplexé avec des relents génocidaires dépassent toutes les prévisions.

L’indifférence, l’absentéisme, la fatalité et la résignation ne font partie ni de mon éducation ni de mes valeurs. L’Histoire bégaie et reproduit les mêmes conditions avec les mêmes bourreaux et les mêmes victimes. Il appartient à chacun de nous de s’interroger sur ce qu’il peut faire pour éviter aux nouvelles générations kabyles de reprendre le flambeau des luttes là où il est laissé par celles qui les ont précédées.

Vive le MAK et Vive la Kabylie.

Hasan At amar wali

Le 27/08/2021

SIWEL 272149 AOU 21