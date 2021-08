INSTALLATION DE LA SECTION ESTUDIANTINE MAK-CANADA

ⴼⵔⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⵉ ⵝⵎⵓⵔⵝ ⵏ ⵢⵉⵇⵠⴰⵢⵍⵉⵢⴻⵏ

AFRANIMAN I TMURT N YIQVAYLIYEN

MOUVEMENT POUR L’AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE

COORDINATION MAK AMÉRIQUE-DU-NORD

Nous, étudiants kabyles au Canada, avons pris l’initiative de créer une section pour tous nos militantes et militants étudiant-e-s sur le territoire canadien.

Nous sommes contents de vous annoncer la création de la section Estudiantine MAK-Canada et nous joindre aux autres sections de la coordination MAK Amérique-du-Nord.

L’assemblée d’installation a été tenue en visioconférence, appelée par mas Aomar Tabet, présidée par mas Ammar Umejqan et assisté par mas Reza At Sεid. Après l’écoute de l’hymne national, les points suivants ont été présentés, débattus et votés : la constitution de la section sous le nom de Section estudiantine MAK Canada, l’adoption des statuts de la section et l’élection du bureau.

Le bureau est composé par : mas Aomar Tabet, mas Adel Hassani, et de mas Ahcene Boufenniche, respectivement, président, secrétaire générale et trésorier.

La section estudiantine MAK-Canada s’est engagée à représenter, à promouvoir et à défendre les valeurs du MAK et le droit à l’autodétermination du peuple Kabyle.

Vive le MAK

Vive la Kabylie libre et indépendante

Ammar Umejqan

Président de la coordination MAK Amérique-du-Nord