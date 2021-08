AUTODÉTERMINATION DE LA KABYLIE : SIT-IN DEVANT LE 10 DOWNING STREET À LONDRES

LONDRES (SIWEL) — La Coordination MAK Royaume-Uni appelle à un si-in ce mercredi 4 Août 2021 à 15 heures, devant le Bureau du Premier Ministre sis au 10 Downing Street, London, SW1A 2AA.

La diaspora kabyle en Grande Bretagne et les amis de la Kabylie sont appelés à être présents en force pour apporter leur soutien indéfectible et celui du peuple kabyle aux prisonniers politiques kabyles persécutés par le régime mafieux et terroriste algérien pour délit d’opinion en particulier et pour leur kabylité en général.

Les organisateurs remettront au premier ministre Boris Johnson une lettre portant sur la demande de reconnaissance formelle du droit du peuple kabyle à l’autodétermination, issue du Mémorandum pour le droit du peuple kabyle à son autodétermination déposé par le président Ferhat Mehenni auprès du Secrétariat général de l’ONU le 28 septembre 2017.

Une prise de parole aura lieu et des leaflets seront distribués aux passants, un stand pour recueillir les nouvelles adhésions au MAK ainsi que la vente de drapeaux kabyles sera mis en place.

Pour défendre le droit légitime du peuple kabyle à son autodétermination.

La Nation kabyle a le droit d’exister

Contact : https://www.facebook.com/groups/1750202718640243/

SIWEL 031625 AOU 21