INSÉCURITÉ AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ DE TIZI-WEZU

TIZI WEZZU (SIWEL) — L’insécurité au sein de l’université de Mouloud Mammeri de Tizi-Wezzu irrite, de plus en plus, les étudiants qui se sentent menacés dans un milieu censé être un lieu de savoir et de lutte, d’émancipation sous toutes ses formes.

Il est terrible de constater que l’université dans notre contrée est soumis à un non-respect chronique de la déontologie et de l’éthique, sans oublier les nombreux dérapages qui s’y déroulent et la franchise universitaire qui est un vain concept au royaume de l’inconséquence. Toutes sortes d’agents dits de « sécurité », et bien sûr, ne pas les oublier ceux-là, les services officiels de l’ordre, sévissent à tout va dans ces lieux normalement temples de la connaissance. Nous le savons, ils sont là plus pour fliquer au service de « on sait qui » que pour le bien des étudiants. Nul n’en doutera, c’est clair comme de l’eau de roche.

Par ailleurs, l’ensemble des étudiants et des comités autonomes subissent une campagne d’agressions et d’intimidations par des propos inadmissibles, des atteintes physiques dans plusieurs campus et résidences, en particulier au sein des départements de Langues et culture amazighe, ceux-ci pourtant censés être des havres de paix ! Que nenni ! Sûrement pas ! Pas en royaume arabo-islamique, lui qui a toujours la fichue manie de vouloir se suffire à lui-même !!!

En outre, cet état de fait, déjà bien présent dans notre pauvre Kabylie assignée à résidence, a pris de l’ampleur depuis la double commémoration des printemps, berbère et noir. Cette dernière a en effet provoqué pas mal de réactions et d’attaques de la part du pouvoir algérien dans la mesure où notre peuple a démontré à ses ennemis, aux ennemis de la liberté et de la démocratie que la solidarité citoyenne dépasse toute considération politique .

Dès lors, nous, membres du comité du département de Langues et culture amazighe de l’université « Mouloud Mammeri », tenons à dénoncer ces comportements et ces agissements avec fermeté. En signe de protestation, nous avons organisé un rassemblement à l’intérieur de l’université, afin de dire haut et fort que l’étudiant est toujours là, pour démontrer sa détermination en ce qui concerne toutes les causes justes .

Vive les étudiants

Vive les comités autonomes

Seule la lutte paie qu’on se le tienne pour dit !

CDLCA

SIWEL 040005 MAI 21