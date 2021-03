GRACE AUX AVOCATS, LA CHAMBRE D’ACCUSATION COLONIALE DE VGAYET REFUSE DE PLACER DES MILITANTS INDÉPENDANTISTES SOUS MANDAT DE DÉPÔT

VGAYET (SIWEL) — La chambre d’accusation de Vgayet a confirmé hier l’ordonnance du juge d’instruction près du tribunal d’Aqvu en décidant de mettre les militants souverainistes kabyles dont ceux du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie sous contrôle judiciaire et rejette ainsi la demande du parquet de mettre les souverainistes kabyles sous mandat de dépôt, selon maitre Allaoua Bena, membre du collectif de la défense des indépendantistes kabyles.

Ces souverainistes kabyles entre autres Arezki Hidja, Mira Moknache, Idris Hamidouche, Sofiane Zerkak et Bilel Amouri ont été, pour rappel, placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction d’Aqvu depuis le mois de février dernier, accusés d’atteinte à l’unité nationale, de violence à l’encontre de la force publique et d’attroupement non armée. Plusieurs militants ont réagi à cette information en disant qu’il s’agit d’une victoire de la défense, constituée de Allaoua Bena, de Brahim Hamour et de Zaidi Farouk, et de la mobilisation des militants indépendantistes du MAK qui n’ont pas cessé d’enchaîner des actions sur le terrain en soutien aux indépendantistes injustement incarcérés et convoqués depuis maintenant des mois.

La dernière action organisée à cette occasion était la marche qui a eu lieu à Makouda, qui a drainé des centaines de militants kabyles en soutien aux indépendantistes incarcérés et harcelés par la justice coloniale, où la militante indépendantiste Tilleli Belabbas a été violemment tabassée par des policiers arabes racistes enragés, à son retour de la marche.

Youva Amazigh

SIWEL 030910 MAR 21