FAUTE MILITAIRE, FUSIBLE MÉDIATIQUE

ÉDITORIAL (SIWEL) — Le Commandement militaire, instance extraconstitutionnelle, néanmoins détentrice réelle du pouvoir en Algérie, a ourdi un complot contre la Kabylie pour légitimer un génocide. Au nom du Ministère de la Défense, le 25 avril dernier, il commet la lourde faute de diffuse à travers le monde un communiqué traitant le MAK d’organisation « terroriste » et préparant des « attentats contre des marches populaires ».

Suite au cinglant démenti du MAK, les militaires, furent au défi d’apporter la preuve de leurs aussi graves que fantaisistes charges. Après avoir annoncé avoir arrêté une bande de 8 militants, ils n’exhibèrent sur les écrans des télévisions algériennes qu’un pauvre et vulgaire délinquant racontant des sornettes à dormir debout dont toute l’Algérie s’était mise à se moquer.

Mais au lieu de sanctionner les criminels comploteurs au sein de la hiérarchie militaire, voilà que c’est la Directeur Général de la télévision d’État qui est limogé, M. Bensebane.

La présidence du MAK et de l’Anavad ne versera pas dans la violence et plutôt que de répondre aux provocations des militaires, s’attelera à démonter pièce par pièce chaque nouvelle infamante accusation.

D’ailleurs, aussitôt que la Kabylie a entrepris à Paris, une action unitaire pour la protection de ses enfants et en solidarité avec le MAK, injustement accusé, nous parvient une nouvelle charge tout aussi éhontée que la première. D’après le média séquestré par l’Etat, Dzair-tv (voir images et liens ci dessous), la répression des pompiers, à Alger, le 02/05/2021, était due au fait que des militants du MAK qui s’étaient déguisés en policiers ! Autrement dit, ce sont nos militants qui auraient tabassé les pauvres pompiers descendus dans la rue pour des revendications socioprofessionnelles.

Ainsi vit-on dans un pays dont les squatters de l’Etat n’ont plus de perspective ni d’espoir à faire valoir auprès des citoyens. L’impasse est là.

Si la Kabylie revendique son droit à l’autodétermination c’est pour se donner un horizon de liberté et de prospérité, loin du chaos auquel toute l’Algérie est aujourd’hui promise.

SIWEL 031727 AVR 21

