DEUX NON JEÛNEURS ET UN PROPRIÉTAIRE D’UNE CAFÉTÉRIA QUI A OUVERT SON COMMERCE ARRÊTÉS PAR LA POLICE COLONIALE

AQVU (SIWEL) — Au deuxième jour du mois de jeûne chez les musulmans, dont son observation, selon certains islamologues, à l’instar de Said Djabelkhir, n’est pas obligatoire dans l’islam, la police coloniale a procédé, aujourd’hui matin, à Akbou, commune relevant de la préfecture de Vgayet, à l’arrestation d’un propriétaire d’une cafétéria qui a décidé d’ouvrir son commerce pendant les journées de ramadan ainsi que deux de ses clients non jeûneurs qui s’y trouvent à l’intérieur.

Ainsi, selon le site d’informations VAVA-innova, la police a demandé au propriétaire de baisser rideau et celui-ci leur a répondu qu’il le fera s’ils lui garantiront d’être exonéré des impôts de ce mois, suite à cela le propriétaire fut embarqué ainsi que ses deux clients. Ces deux derniers sont libérés, selon la même source, s’agissant du propriétaire de la cafétéria on ignore s’il est libéré ou il est encore en état d’arrestation.

Suite à ces arrestations plusieurs citoyens se sont mobilisés pour exprimer leur indignation face à cette inquisition et à l’atteinte aux libertés individuelles et de conscience. A cet effet Smail Mamache a réagit en disant : « c’est incroyable c’est avocats de Dieu !!! Les individus sont libres de jeuner ou pas, les restaurants et les cafés doivent être ouverts toute l’année et chacun voit midi à sa porte, libre de son choix. La Kabylie doit s’affranchir de cette torture, le kabyle n’a jamais jugé ses enfants sur les questions théologiques, celui qui boit et celui qui ne boit pas jouent au domino ensemble et pareil pour ce qui jeûne et ne jeûne pas. Laissez les gens être maitres de leur destins ».

A noter que dans le code pénal de l’Etat colonial algérien les non jeûneurs seront passibles d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans de prison ferme et une lourde amende.

Youva Amazigh

SIWEL 142345 AVR 21