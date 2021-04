COMMÉMORATION DU PRINTEMPS KABYLE : DES APPELS À DES MARCHES ET À DES RASSEMBLEMENTS POUR LE 20 AVRIL PROCHAIN

KABYLIE (SIWEL) — Afin de célébrer les printemps kabyles de 1980, 1981 et 2001 des appels à des marches et à des rassemblements ont été émis par le mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie MAK, pour le 20 avril prochain, dans les villes de la Kabylie et à l’étranger.

Ainsi, une marche est programmée à Tuviret à 11h00 allant de Raffur jusqu’à Imecddalen. Une autre marche à Vgayet, programmée également à 11h00, allant de l’université Targa Uzemmur vers la place Said Meqbel. Celle deTizi-Wezzu programmée, également à 11h00, empruntera l’itinéraire de l’université de Hasnaoua vers la place de l’ancienne Mairie. En France, il a été décidé d’organiser un rassemblement pour marquer cette occasion historique, le 18 avril à 21h00, à la place de la république.

A Washington D.C, un rassemblement est envisagé par la diaspora kabyle sur l’esplanade du Natinal Mall, Gravel Walkway, 3rd-4thStreets.

A Montréal, Québec, un rassemblement est programmé pour le 17 avril, de 11h00 à 14h00 à la Place de Emilie Gamelien, situé au 1500, rue Berri, Montréal, H2L 2C4, à coté du METRO BERRI-UQAM. Le rassemblement sera suivi, selon les organisateurs, d’une marche vers la Maison deRadio-Canada. Un autre aura lieu à OTTAWA, le samedi 17 avril 2021 à 13h00, devant l’Ambassade d’Algérie, sise au 500 Rue Wilbord St, Ottawa, ON K1N 9M3.

Tous ces rassemblements et marches sont programmés afin de faire une démonstration de force des Kabyles qui aspirent à continuer le combat des martyrs des printemps kabyles, notamment celui de 2001 où des dizaines de jeunes kabyles, à fleurs d’âge, ont perdu leur vie, avec les balles assassines des gendarmes coloniaux qui ont tiré à bout portant sur des gamins de 13 ans, et des milliers de blessés et des centaines d’handicapés à vie.

Ces manifestations seront une occasion pour le peuple kabyle d’affirmer son attachement à l’indépendance de la Kabylie pour la préserver de l’arabo-islamisme qui tente d’effacer tout ce qui fait sa particularité culturelle, linguistique et idéologique.

Youva Amazigh

SIWEL 151120 AVR 21