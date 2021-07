DECES DE RACHID AIT OUAKLI : CONDOLEANCES DE FERHAT MEHENNI

PARIS (SIWEL) — Un militant chevronné de l’amazighité, Rachid Ait Ouakli, s’en est allé.

Il était l’un des brillants animateurs du Printemps de 1980 à l’université de Tizi-Ouzou et un militant invétéré de l’amazighité.

Originaire d’At Yetturagh (Iferhunen, Kabylie) il s’était investi corps et âme dans l’occupation de l’Université de Hasnaoua en 1980 et c’était grâce à lui, avec d’autres, que le campus universitaire était sous contrôle des berbéristes de l’époque.

C’est suite à cette occupation estudiantine que le ministre de l’enseignement supérieur, A. Bererhi, avait lancé sans succès un ultimatum d’évacuation.

Dans la nuit du 19 au 20 avril 1980, il y eut l’intervention de nuit et en violation des franchises universitaires et qui avait fait plus de 550 blessés parmi les étudiant(e)s et des centaines d’arrestations dont faisait partie Rachid Ait Ouakli.

Je tiens à lui témoigner mon respect et à m’incliner devant sa mémoire. Mes condoléances à sa famille et ses enfants.

Ad isgunfu di talwit.

Ferhat Mehenni

