LES DÉTRACTEURS DU MAK VOIENT DANS LE SOUTIEN DE L’ÉTAT MAROCAIN AU PROJET INDÉPENDANTISTE UNE OPPORTUNITÉ POUR L’ENFONCER DAVANTAGE

KABYLIE (SIWEL) — Est-ce que ces détracteurs du MAK, toutes tendances confondues, ont attendu le soutien du Maroc pour lui tomber dessus?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que l’État algérien a attendu le soutien du Maroc pour emprisonner les militants kabyles pour port du drapeau amazigh, robe kabyle et drapeau kabyle, pour avoir revendiqué l’autonomie, l’indépendance ou le droit à l’autodétermination?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que l’État algérien a attendu le soutien du Maroc pour classer le MAK comme mouvement terroriste?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que les Algériens ont attendu le soutien du Maroc pour concevoir et mettre en application le plan « Zéro Kabyle »?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que les Algériens ont attendu le soutien du Maroc pour nous traiter de Souave, de harki, de hizb Fransa, etc.?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que les Algériens ont attendu le soutien du Maroc pour arrêter leur soutien aux Kabyles?

La réponse est évidemment NON!

Est-ce que ceux qui critiquent la position du Maroc vis-à-vis de la question indépendantiste kabyle ont critiqué le soutien de l’Algérie à la création d’une République arabe sahraouie à nos portes?

La réponse est évidemment NON!

Je peux multiplier à l’infini des questions comme ça et la réponse sera toujours NON!

Les raisons qui se cachent derrière cette levée de boucliers contre le MAK sont donc ailleurs. Certains pensent trouver là une opportunité de plus pour enfoncer le MAK, tandis que d’autres y voient une belle aubaine pour pousser plus loin leur zèle pour plaire à et se faire voir de leur maîtres. D’autres encore sont jaloux et frustrés de voir que la stratégie de l’internationalisation du combat kabyle devant les Nations Unies est en marche.

Les militants du MAK ont opté pour un combat pacifique, et ils sont déterminés à le faire aboutir en usant du droit inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes, connu sous le nom du « droit à l’autodétermination », adopté par les Nations Unies et ratifié par l’Algérie. Pour pouvoir inscrire la Kabylie sur la liste des pays colonisés des nations Unies, il faut que cette question soit portée par un État. Pensez-vous que nous allons alors attendre que l’Algérie désigne un pays ami pour soulever cette question aux Nations Unies? Réfléchissez un peu!

Pour rappel, c’est ce droit-là que l’Algérie a utilisé pour internationaliser la question de la République arabe sahraouie, avec en sus un soutien financier énorme, et un soutien tout aussi énorme en hommes. dans les années 70, Boumediene a envoyé au front des Kabyles se battre contre le Maroc pour cette république arabe. Vous souvenez-vous de ces cercueils que les convois militaires apportaient aux familles kabyles dans les années 70 auxquelles la gendarmerie ordonnait de les enterrer (les = cercueils) sans les ouvrir? Savez-vous pourquoi ces cercueils étaient sous la garde des soldats algériens jusqu’à l’enterrement? Tout le monde le savait: et bien tout simplement parce que ces cercueils contenaient du sable à la place de la dépouilles, jamais récupérées?

Les militants du MAK, à leur tête Mass Ferhat At Ssâid, ne sont pas dupes! Ils savent très bien que le Maroc utilise cela comme réponse au soutien de l’Algérie au projet de la République arabe sahraouie. Soit! Mais, comparons la rhétorique utilisée : l’État algérien parle du « peuple arabe sahraoui frère », là où les Marocain parle de « vaillant et courageux peuple kabyle plusieurs fois millénaire ». Est-ce au MAK ou aux Kabyles en général de dire au Maroc de ne pas manifester son soutien afin de ne pas fâcher davantage Tebboune, Chengriha et les Algériens anti-kabyles par peur que ces derniers intensifient leur haine et les arrestations ou bien alourdir la peine des détenus du MAK? Nous serons alors encore dans ce schéma de l’enfant qui se contente de recevoir des coups sans répondre de peur que son adversaire redouble de férocité! On nous a toujours appris à rendre les coups et c’est aussi l’attitude adoptée par les États forts en politique internationale. Le Maroc nous manifeste son soutien? Qu’on laisse l’Algérie se démerder toute seule face à ce soutien! Pourquoi est-ce que les kabyles jouent encore une fois ce rôle des bons mercenaires au profit de l’État algérien illégitime en Kabylie et qui emprisonnent nos enfants malgré cette illégitimité consacrée par le zéro pour cent de vote aux élections législative, présidentielle et référendaire!?

Venons-en maintenant à ceux qui mélangent tout et qui mêlent le soutien du Maroc à la Kabylie à la répression des militants rifains par l’État marocain. Ce sont deux questions disjonctives et mélanger les deux relève tout simplement de la cécité politique. Premièrement, nous pouvons tout à la fois accepter le soutien dont nous avons besoin pour porter la question kabyle devant les Nations Unies, tout en désapprouvant la politique de l’État marocain à l’égard des Rifains. Deuxièmement, si les Kabyles avaient un quelconque moyen de libérer un peuple, qu’ils en fournissent la preuve en commençant d’abord par se libérer eux-mêmes; et c’est exactement ce que le MAK est en train de faire.

Ceux qui pensent pouvoir intimider les militants du MAK avec ce soutien marocain, c’est peine perdue! Le combat pour l’émancipation totale de la Kabylie continue!

Karim Achab

SIWEL 181700 JUIL 21