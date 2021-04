CONSTRUCTION D’UNE BRIGADE DE GENDARMERIE À TAMERIDJET : LES HABITANTS EN COLÈRE !

KABYLIE (SIWEL) — La tendance expansionniste du système colonial arabo-islamique algérien ne cesse d’œuvrer à l’occupation de plus en plus de territoires dans le pays Kabyle. Ainsi, un projet de construction d’une brigade de gendarmerie coloniale a été inscrit, cette année, pour Tameridjet, commune relevant de préfecture de Vgayet.

En effet, une commission technique mixte appartenant à la commune s’est déplacée, la semaine passée, pour faire le choix de terrain pouvant accueillir cet édifice colonial, symbole de répression et d’occupation. Après avoir fait le tour de la commune, le choix fut tombé sur deux lots communaux jugés stratégiques pour l’installation de ladite brigade. L’étude tranchera, plus tard, sur le choix de l’assiette qui sera considérée comme étant la plus stratégique à cet effet.

Ce projet, relevant du groupement régional de la zone militaire cinq de Constantine qui aspire à un taux de couverture de 100% du territoire de Vgayet, a suscité la colère des habitants de la région qui voient que c’est un projet inutile fait dans l’objectif de les contrôler. Plusieurs réactions ont été enregistrées à propos, notamment sur les réseaux sociaux. Ainsi, Lyes Messaoudene, a réagi en disant : « l’assiette consacrée à cette brigade devrait être destinée à la construction d’un lycée qui va permettre d’éviter à nos lycéens le casse tête des va et vient dans les transports ». Aziz H. a écrit à propos : « notre localité a besoin, aujourd’hui, d’une polyclinique, d’un lycée, d’une unité de protection civile, d’un CSP, de stades et d’espaces verts mais pas d’une brigade coloniale». Mounir Boutegrabet, militant du MAK, a tenu à exprimer sa forte opposition en disant : « Au diable les gendarmes. Tameridjet n’a rien du tout aujourd’hui, et ils veulent installer une brigade de gendarmerie ! Qu’est ce que ça ramènera de plus à la commune ? Rien du tout, rien de positif, ils veulent juste s’implanter partout en Kabylie ». Il continue, en lançant un appel à la population de la région, en disant: « il faut refuser ce projet, pas besoin de ces assassins chez nous. La population de Tameridjet doit s’opposer avec fermeté à ce projet bidon ».

Il est à rappeler que 13 nouveaux projets de construction de brigades sont programmés dans différentes communes de Vgayet pour cette année. A signaler, qu’à l’instar de Vgayet, 6 nouveaux projets de construction de brigades sont programmés pour la préfecture de Tizi-Wezzu, le projet le plus contesté c’est celui de Tizibwa, village relevant de la commune de Bouzegane, où on a assisté à la mobilisation de nombreux villages de la région pour réclamer l’annulation de construction d’une brigade à proximité des habitations.

Youva Amazigh

SIWEL 091330 AVR 21