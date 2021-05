ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

Le Premier Ministre de l’Anavad, Mas Zidane Lafdal, vient de perdre son père, Dda Youcef.

Au nom de toutes les militantes et de tous les militants, au nom de l’ensemble de nos cadres, au nom des membres du gouvernement provisoire kabyle et en mon nom personnel, je lui présente toutes nos condoléances et l’assure de notre total soutien.

Face à sa douleur que nous partageons, nous nous inclinons à la mémoire d’un homme ayant donné à la Kabylie un brillant premier ministre, d’une haute compétence et d’une intégrité politique et morale rare.

Je demande à toutes et tous de l’entourer et de lui exprimer notre estime et notre respect.

Exil, le 05/05/2021

Ferḥat At Sɛid (Mehenni)

SIWEL 051625 MAI 21