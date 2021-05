UNIVERSITE VGAYET CAMPUS AVOUDAW : UN RASSEMBLEMENT DES INDÉPENDANTISTES POUR DÉNONCER LES ATTAQUES CONTRE LE MAK

VGAYET (SIWEL) — La coordination universitaire MAK de Vgayet a organisé, hier, un rassemblement, au sein du campus universitaire Avoudaw de Vgayet, pour dénoncer les attaques du MDN contre le MAK et l’acharnement raciste et haineux de l’Algérie contre les militants indépendantistes, notamment les étudiants de l’université de Tizi-Wezzu.

Ainsi, lors de ce rassemblement, qui a réussi a drainé plusieurs centaines d’étudiantes et étudiants indépendantistes. En effet, plusieurs d’entre eux ont pris la parole pour dénoncer énergiquement les accusations fallacieuses du MDN envers le MAK tout en affirmant que les militants du MAK sont des militants pacifistes qui prônent la non violence et le dialogue comme leur seuls moyens de lutte pour le recouvrement de l’indépendance de la Kabylie.

Ils ont tenu également a exprimé leur attachement indéfectible au projet indépendantiste qui, pour eux, est le seul projet salvateur d’une Kabylie démocratique et laïque. Pour rappel, le MDN a accusé, dans son communiqué, paru le 25 avril dernier, le MAK d’être, après investigations et enquêtes menées par les services de sécurité algériennes, inculpé dans la planification aux attentats à la bombe visant les marches et les manifestations populaires dans différents endroits en Algérie. « Des armes et des explosifs destinés à commettre des attentats criminels on été récupérés. Un complot dangereux contre la nation, planifié par ce mouvement, a été déjoué.

Ainsi, on a pu savoir, à travers les révélations dangereuses d’un ancien élément du MAK, appelé H.Noureddine, qu’un plan criminel visant à commettre des attentats et puis les filmer afin de les exploiter dans leur propagandes destructrices comme alibi pour faire appel à l’intervention étrangère pour s’immiscer dans nos affaires internes. De nombreux éléments appartenant au MAK, ayant reçu une formation militaire à l’étranger, financés et subventionnés par des Etats étrangers, sont impliqués dans cette affaire », est-il écrit dans ce communiqué.

A noter qu’un appel à un rassemblement a été lancé, hier, par la coordination MAK Paris Ile de France, pour le dimanche 9 mai 2021 à la Place de Stalingrade, pour la défense de la Kabylie et de ses braves militants harcelés par l’Algérie coloniale.

Youva Amazigh

