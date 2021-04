COMMUNIQUÉ D’IZMULEN À PROPOS DU COMMUNIQUÉ DU MDN ALGÉRIEN

Nouveau dérapage du Ministère de la Défense National algérien

Le ministère de la Défense algérien fait savoir dans un communiqué que les forces de sécurité auraient démantelé, à la fin du mois de mars, une cellule terroriste, composée des militants du MAK. Elle projetterait de commettre des attentats, dans plusieurs villes, contre les marches du Hirak. Au vu du contexte national très particulier, il est fort probable que le régime algérien tente, par cette manœuvre grossière, de déstabiliser encore une fois la Kabylie pour tenter de l’isoler, lui imposer un état d’exception pour mieux la réprimer. Cela n’est pas sans rappeler les déclarations de l’ami du général Nezar, lui-même poursuivie en Suisse, pour acte terroriste, qui, depuis Londres appelle au génocide, à gazer les kabyles. Pris de panique face à l’ancrage de l’idée indépendantiste en Kabylie et à la persistance des marches populaires, le pouvoir cherche par tous les moyens à diaboliser le MAK.

Le régime algérien se nourrit de la violence, de la manipulation, et de l’exaspération des tensions et des divisions, ce n’est pas un hasard s’il fabrique cette histoire de toutes pièces. Il n’est pas à son premier essai. Cap Sigli en 1978, quand le régime avait prétendu avoir mis la main sur un lot d’armement, les événements de 1980 quand il avait prétendu que des manifestants avaient brûlé le drapeau algérien, et son lot de mensonges éhontés…etc. Aujourd’hui, il n’est pas question de faire le constat de la nature criminelle du régime, mais de faire en sorte qu’il rende compte de tous ces crimes.

Les habitants du Mzab gardent toujours en tête le souvenir des violences que le pouvoir leur a infligé durant deux longues années, ils ont en mémoire les attaques des groupes terroristes « encagoulés » et se souviennent des dizaines de morts, de milliers de blessés et d’énormes pertes en biens immobiliers, en commerces et en exploitations agricoles. Une politique de terre brûlée et d’épuration ethnique a été conduite à leur encontre afin de mettre fin à tout mouvement de contestation pacifique dans le Mzab.

Les accusations graves et infondées lancées contre le MAK font écho à celles que l’ancien chef du gouvernement Ahmed Ouyahia avait porté contre Kamaleddine FEKHAR et le MAM, Mouvement pour l’autonomie du Mzab et qui se sont révélées par la suite comme de grossiers mensonges.Nous, Izmulen, tenons Le gouvernement algérien et son armée responsables de tout acte de violence qui pourrait être commis en Kabylie ou ailleurs que l’on impute au mouvement pacifique du MAK et nous prenons à témoin la communauté nationale et internationale.

Paris le 26 avril 2021

Président d’IzmulenEl-hachmi BAHAMIDA

SIWEL 292015 AVR 21