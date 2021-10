AUCUNE TRACE DE MOURAD CHABANE A SIDI M’HAME

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COCOMMUNIQUÉ

Mourad Chabane, poète et militant des droits humains a été arrêté le 02/10/2021, chez lui, par des officiers de la police coloniale algérienne qui ont cassé la porte de sa maison. La police avait annoncé deux jours après qu’il allait être présenté à un juge d’instruction à Sidi M’hamed à Alger, l’abattoir judiciaire contre les opposants au régime, sa famille est sans nouvelles de lui et ses avocats ne savent pas où il se trouve. Cela fait craindre qu’il soit actuellement en train d’être torturé pour lui extorquer des aveux pour des faits auxquels il est totalement étranger.

Le président de l’Anavad dénonce cette arrestation et exprime ses vives inquiétudes quant à son intégrité physique et morale. Il alerte l’opinion internationale et les organisations qui défendent les droits de l’homme à travers le monde à intervenir auprès des autorités algériennes qui assurent l’impunité aux tortionnaires et d’exiger d’elles des nouvelles du prisonnier politique.

Le président de l’Anavad exige la libération immédiate et inconditionnelle de M. Chabane et de tous les militants politiques arrêtés pour leurs convictions et leur engagement pour la liberté et la dignité du peuple kabyle.

La présidence de l’Anavad

09-10-2021

SIWEL 090826 OCT 21