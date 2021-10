« Réflexions dans le feu de l’action. Histoire de la renaissance du peuple kabyle », le nouveau livre de Ferhat Mehenni

PARIS (SIWEL) — Les Editions Fauves annoncent la parution le 25 octobre de « Réflexions dans le feu de l’action. Histoire de la renaissance du peuple kabyle« , le 6ème ouvrage de Ferhat Mehenni.

En quatrième de couverture, l’on peut y lire :

« Ce livre est un recueil de vingt ans de réflexions puisées dans le feu de l’action d’un combat politique singulier. Ces textes accompagnent ces deux dernières décennies, inédits à maints égards, dans la réalisation de l’histoire et la renaissance du peuple kabyle. Ils ont été écrits pour lever des obstacles idéologiques et politiques, sauter par-dessus des murailles de la pensée préétablie, escalader des montagnes d’idées abruptes pour avancer sur la voie de la liberté. Ils sont autant d’éléments d’une pensée et d’une volonté de redonner espoir à une société épuisée par un interminable combat qui, à maintes reprises, était conduit sur des voies d’impasse. »

A propos de l’auteur :

Ferhat Mehenni, homme politique, est fondateur du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et président du gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad).

Précommande du livre possible sur Amazon, en attendant sa disponibilité dans les librairies à partir du 25 octobre prochain.

374 pages – Broché – format : 15,5 x 24 cm

ISBN : 979-10-302-0392-9

EAN13 : 9791030203929

Les autres livres de l’auteur :

Kabylie : Mémorandum pour l’indépendance Paru le 3 novembre 2017 Editions Fauves

Noël en otage Paru le 5 novembre 2015 Editions Michalon

Afrique : le casse-tête français : La France va-t-elle perdre l’Afrique ? Paru le 1 septembre 2013 Les éditions de Passy

Le siècle identitaire Paru le 18 novembre 2010 Editions Michalon

Algérie : La Question kabyle Paru le 11 mars 2004 Editions Michalon

wbw

SIWEL 072345 OCT 21