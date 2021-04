APPEL AU RASSEMBLEMENT, DEVANT LE TRIBUNAL D’AQVU, LE MERCREDI 07/04/2021 A 9H30

KABYLIE (SIWEL) — Dans sa politique tyrannique, le pouvoir criminel d’Alger, convoque encore une fois, les militants indépendantistes Kabyles, à comparaître devant le juge d’instruction près du tribunal d’Aqvu, en effet, AMAR KHODJA Massinissa et BOUSSEKINE Lyazid sont appelés à se présenter auprès du dit tribunal le 07/04/2021.

Nous réitérons, notre total soutien, et notre entière solidarité à nos frères de combat, et nous exigeons la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus Kabyles, ainsi que l’arrêt des poursuites judiciaires à l’encontre de nos braves militants.

Nous appelons l’ensemble du peuple Kabyle, de se dresser tel un seul homme, le jour de comparution de nos frères, auprès de cette juridiction de l’état colonial algérien.

Les militants indépendantistes, pacifiques et jaloux de leur Kabylité, ne sont ni des assassins, ni des délinquants, ils sont victimes de l’amour de leur patrie qu’est la Kabylie. Le pouvoir central d’Alger est aux aguets, il veut réduire la voix de l’indépendantisme Kabyle, à tout prix, du fait que cette idée est ancrée en chacun de nous.

L’injustice n’a jamais été éternelle, tel le mensonge, et notre chère terre Kabyle, sera entre les mains de ses enfants dignes, tôt ou tard.

Vivement l’indépendance de la Kabylie.

SIWEL 051220 AVR 21