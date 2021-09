APPEL À LA GRÈVE GÉNÉRALE ANNONCÉE À LAAZIV (VUMERDES) POUR LE 27/09/2021

LAAZIV (SIWEL) — Après les grèves générales suivies par les citoyens kabyles d’Aokas et d’At Abbas récemment, c’est au tour de la population de Laaziv à Vumerdes de dire non à la répression et à l’emprisonnement des citoyens et militants pacifiques. En l’occurrence, un appel à la grève générale a été lancé pour demain 27 septembre 2021.

Pour rappel, plusieurs militants pacifiques de Laaziv croupissent actuellement dans les geôles de l’Algérie coloniale, parmi eux, Sofiane Babaci, Smail Mendas, Farid Belmokhtar et d’autres.

Nous appelons le peuple kabyle à suivre ces exemples. La grève générale et la désobéissance civile sont les meilleurs outils de protestation en cette période de répression.

Liberté pour tous les militants politiques kabyles.

Liberté pour la Kabylie.

SIWEL 262148 SEP 2021