ALGÉRIE COLONIALE, SES RUSES, SON RACISME, SON TERRORISME ÉTATIQUE FACE À LA DÉCOLONISATION INÉLUCTABLE DE LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Sous le règne du dictateur Bouteflika, à sa fin une pétaudière, il était dit que ce pays appelé « Algérie » avait un pied dans la tombe aujourd’hui ce sont les deux pieds joints. Il ne reste plus qu’à sceller le tombeau.

Le nez planté sur le guidon, son successeur fonce droit devant sur le 12 juin pour imposer « Ses » élections législatives, une formalité banale comme le furent les précédentes mais cette fois-ci aux conséquences graves tant les populations de ce pays s’y opposent et alors que les algériens pensent à comment se nourrir. Une partie vit sous le seuil de la pauvreté tandis que l’autre peine à trouver un sachet de lait ou un peu de semoule d’ailleurs hors de prix pour leur modeste bourse.



Dans cette atmosphère politique et économique où les priorités sont antinomiques l’une de l’autre, s’est élargi le fossé profond qui existait déjà entre les populations et la junte militaire, exacerbé par le refus de la junte d’accéder aux revendications du dit Hirak, laissant se développer un ressentiment exprimé par le refus populaire de participer aux élections dans un environnement social et politique délétère à couper au couteau.

Un climat de pré-émeute s’est installé prêt à exploser à la moindre étincelle, une situation qui prévaut somme toute depuis l’année 2014 mais que saisit la junte depuis l’aggravation de la crise économique devenue très aigüe et le Hirak réprimé pour diriger la colère des algériens, frustrés dans leurs revendications politiques et sociales, sur la Kabylie.

Incapable de juguler le développement exponentielle de l’indépendantisme Kabyle, la junte veut d’une pierre deux coups diriger le boulet de feu social sur la Kabylie, un exutoire facile pense-t-elle.

C’est dans cette ruse politique qui se retourne contre elle, qu’elle a initiée l’opération zéro Kabyle que d’aucuns ont vu les provocations policières/barbouzarde et « gendarmesques », la répression, l’encerclement militaire de toute la Kabylie et bien sûr les insultes racistes accompagnées d’accusations de collusion des Kabyles « les zouaves, les enfants de França » avec la France, les sionistes, le « Makhzen » marocain etc… Diantre ! Elle a beaucoup d’ennemis cette « Algérie ».

Dans ce domaine de la propagande terroriste, haineuse, obscène et raciste, cette junte n’invente rien. Elle ne fait que copier les méthodes de manipulation et de préparation psychologique en cours dans les années 20 contre le Juif accusé de tous les maux, sociaux et économiques.

La suite est connue avec les crimes contre l’humanité commis contre les Juifs. Les Kabyles, les juifs d’aujourd’hui, ne doivent pas oublier le malheur des Kurdes gazés par Saddam Hussein.

Le site en ligne d’actualités Kabyle, Vava Innova, a recensé ce vendredi, quatorze « déclarations anti-Kabyles » ou « ouvertement racistes à l’égard du pays Kabyle » (*).

Le statut des individus ayant vomi ces injures, aussi surprenant qu’il soit, des chefs de partis, députés, artistes etc… des personnages sensés naturellement avoir au moins des propos respectueux et reconnaissant envers le peuple Kabyle qui les a libéré et qui n’a jamais fait couler une seule goutte de sang de leurs compatriotes algériens contrairement à leur junte militaire, une bande de voyous, qui a assassiné des milliers de Kabyles et qui mérite tout traitement conséquent, n’est pas fortuit.

La junte militaire use de la « notoriété » médiatique et politique de ces personnages pour mieux faire passer ses accusations hideuses auprès des algériens, particulièrement sensibles, quand elles émanent ou sont relayées dans les mosquées et les zaouias par les imams très impliqués à travers les fatwas dans la gestion sociale et sociétale d’une « Algérie » théocratique qui cache mal son statut réel de république islamique salafiste.

Cette campagne raciste obéit à une stratégie mortifère éprouvée ainsi que nous l’avons souligné plus haut dans l’Allemagne pré-nazie de l’entre deux guerres des années 20.

Dans cette série nauséabonde pour monter les algériens contre les Kabyles, les dernières forfaitures monstrueuses, viennent de Tabou un « Kabyle », ancien secrétaire général du FFS, tombé dans l’islamisme mortifère, qui dans une haine de soi que seule la psychiatrie peut expliquer, amalgame, le MAK, un mouvement Pacifique, au milieu d’une foule arabo-islamiste en délire, aux terroristes sanguinaires du GIA qui ont même frappé en France sous l’expertise criminelle de cette même DRS, services algériens, comme le reconnait et l’affirme en creux Tabbou, un ancien député, et qui a décapité en partie ce GIA après l’avoir créé et manipulé, honnie aussi par les algériens qui subissent ses crimes jusqu’à présent.

Sans oublier Bensdira, un pseudo-transfuge des services algériens, toujours en activité, qui menace de gazer les Kabyles. En outre, avec une ruse niaise, il tente de diviser le peuple Kabyle en distinguant le bon Kabyle du mauvais qui serait le Kabyle indépendantiste, feignant d’ignorer que la Kabylie est MAK et que la majorité des Kabyles sont des indépendantistes convaincus.

La méconnaissance de ce Bensdira de la société Kabyle, de ses valeurs, de son éthique et de son La3naya lui a fait commettre cette grave faute. Au demeurant comment peut-il en être autrement, lui l’algérien au même titre que ses congénères, à qui la « France » coloniale a donné un nom en créant ce pays appelé « Algérie » en 1839, qui ne voient en le Kabyle que le mercenaire chargé de défendre leur fumisterie « Algérie » ou l’esclave à la culture, l’identité et la langue niées, sommé d’être docile et travailleur.

En piètre élément des services versé dans l’islamisme, ce sinistre individu ignore que la diversité des opinions politiques, une des richesses civilisationnelle du peuple Kabyle, loin d’être une faiblesse susceptible d’entamer l’unité du peuple Kabyle, est une valeur et une éthique politique ancestrales, qui puise sa force dans les principes inébranlables de la démocratie Kabyle que la Kabylie partage avec les Nations civilisées.

Dans ce climat de pré-guerre civile contre la Kabylie, fomenté et entretenu par la junte arabo-islamique, lassée de la dissidence politique et de la résistance philosophique et civilisationnelle à son idéologie arabo-islamiste archaïque et primitive, consolidés par l’internationalisation et les avancées diplomatiques de la Kabylie, cet odieux et misérable personnage et ses maîtres ont pris l’ombre pour sa proie.

Ce piège de la guerre civile se retourne actuellement contre son concepteur la junte qui voit les algériens se rebiffer contre cette armée qui se veut populaire et au service du peuple (sic) et ses services, la DRS fustigée par les marcheurs avec Tabbou ce vendredi.

Fomente-t-il avec les islamistes un attentat contre la junte par l’envahissement populaire des Tagarins, repaire de cette armée ou d’El Mouradia, palais dit de la présidence de la république ??? Un question algéro-algérienne où la Kabylie digne est loin de s’immiscer même si des Kabyles qui dénient d’ailleurs leur Kabylité et se revendiquent algériens sont complices actifs ou silencieux de ces agissements contraires à l’éthique politique Kabyle.

Nonobstant quelques traitrises visibles dans la compromission de ces Kabyles égarés et par l’absence de condamnation de ces vomis racistes – sous-estiment-ils la dimension de cette menace chimique alors qu’ils sont prompts à condamner ce qui se passe ailleurs ou bien persistent-ils dans le déni de la réalité, où ils voient sans vouloir voir !? – au demeurant aucune force dominatrice et colonisatrice, l’Histoire en est témoin, ne peut entamer la résistance et l’union sacrée des Kabyles quand il s’agit de défendre la nation Kabyle.

Les algériens doivent constater que la junte militaire est en train de perdre cette « Algérie », une chimère qui désormais se consume, entamée par l’immoralité et l’absence d’éthique politiques et ce sans citer les autres domaines sinon la question Kabyle qui accélère ce processus.

La Kabylie sera indépendante dans tous les cas de figure.

