ALGÉRIE COLONIALE, DE L’ÉTAT VOYOU AU DÉSASTRE CIVILISATIONNEL

La France ne cesse de subir les effluves nauséabondes de la fange totalitaire algérienne qu’elle a remuée et titillée sur la question de l’existence de la « nation algérienne » que d’aucuns recherchent encore en vain.

De Rome, où il a visité la fosse et non pas se recueillir à la mémoire de Jugurtha qui y a été jeté pour y mourir des affres de la faim, Ramtane Lamamra, l’homme de Bouteflika, croit avoir trouvé en le Roi Berbère le personnage historique qui va donner la factice ampleur de la profondeur de l’histoire nationale algérienne. Cette visite est une souillure tant ce Ramtane servile appartient aux maîtres arabo-islamistes qui ont nié et falsifié toute l’Histoire de l’Afrique du Nord pour la mettre au diapason de la révisée Histoire qui fait aujourd’hui de ce territoire nommé « Algérie » une terre arabe. Au demeurant nulle trace d’une statue à l’effigie de Jugurtha, d’une place ou d’une rue portant son nom ou pire dans l’enseignement de l’Histoire dans les écoles dites algériennes.

Dans sa ruse politico-touristique alors que le reste du peuple vit dans le désert culturel, le Ramtane veut biaiser la question sur l’existence de la nation algérienne. Il recourt au personnage de Jugurtha donc à sa berbérité pour donner les arguments et les preuves de l’existence de cette nation.

Le terme Berbère renvoie dans son essence intrinsèque à une Civilisation, une Histoire et une Culture dans toutes ses dimensions, il est loin de constituer une nationalité commune à tous les peuples qui constituent cet ensemble (Mozabite, Chaoui, Touareg, Kabyle…). Chacun d’entre eux possède sa propre variante linguistique, ses traditions, ses coutumes, ses lois, son imaginaire social, culturel, mémoriel etc… caractères structurants d’une Nation donc d’une nationalité.

Indépendant, un Kabyle ne peut être que de nationalité Kabyle tout comme le Chaoui est Chaoui etc… et forment chacun d’entre eux des peuples déterminés, spécifiques, appartenant à des nations et des identités distinctes même s’ils partagent et appartiennent à la même sphère culturelle, la berbérité. En exemple, un Français se décline d’abord Français avant de s’identifier Latin.

Au demeurant, cette question ne devrait pas se poser sans la tentative algérienne de nier les identités des autres peuples de ce territoire. Cette Algérie se décline dans sa constitution arabe et musulmane, limitant ainsi ses origines à l’invasion et la colonisation arabe adoubant par là-même la colonisation turque parce que…musulmane comme le sont ses pseudo-ancêtres arabes du XII siècle (7eme).La tentative de Ramtane de polluer et d’usurper l’Histoire des berbères en allant souiller la mémoire de Jugurtha pour répliquer à la France et ergoter sur une pseudo-Histoire algérienne plus ancienne que la Française alors que c’est la France même qui l’a créée en 1839 est des plus lamentable et ridicule.

Il est vrai que cette pauvre Algérie, une entité hybride, est à la recherche pathétique d’une histoire pour fabriquer sa nation. Des restes arabo-islamistes frelatés, elle tente de s’en construire une en polluant celle des Berbères en général, et particulièrement celle des Kabyles. Ces derniers sont les seuls à même de lui résister et de s’émanciper de sa folie destructrice et de ce que cette junte appelle son « pays », à sa tête une mafia violente et belliqueuse fautrice de troubles dans toute la région nord-africaine.

Le Ramtane, un ersatz pur FLN, fait-il montre d’une incompréhension réelle ou simulée du questionnement du Président Macron ? Ce dernier ne remet pas en cause l’Histoire et l’existence des nations Berbères pour ceux, qui des peuples la revendiquent à l’exemple des Kabyles, mais plutôt sa falsification et sa tentative de dissolution dans le magma historico-identitaire arabo-islamiste stérile ainsi que le fait Ramtane en convoquant Jugurtha.

La crise identitaire de cette Algérie inquiétante et porteuse de lendemains violents, tant même des Algériens qui ne se revendiquent pas kabyles la remettent en cause, vient de la référence des gouvernants corrompus de ce pays à l’Histoire étrangère arabo-islamiste inscrite dans les fondements même de la loi fondamentale algérienne.

Avant même de se construire, cette Algérie s’est détruite elle-même. Le choix de l’idéologie arabo-islamiste, comme pour un produit d’importation, a été un suicide identitaire faisant de ce qu’on appelle le peuple algérien une entité hybride et mutante sans Nation.À l’opposé, la Kabylie enracinée sur des millénaires d’Histoire renvoie à cette Algérie fabriquée, l’image de sa déshérence culturelle et sa déchéance identitaire.

QUAND LA RUSE IDENTITAIRE ATTEINT SES LIMITES

De Rome où il pouvait glorifier son Algérie arabo-islamiste, particulièrement en ce moment où son bled d’adoption est isolé, le Ramtane, l’ex-Kabyle, a convoqué Jugurtha en place et lieu de Okba Ibn Nafi ou, plus proche encore, dans l’Histoire immédiate, du chantre de l’arabité et de l’islamité, Ibn Badis. Choquant, les badissiens, leur arabité et leur islamité remisés au placard.

S’agit-il d’un pied de nez aux islamo-nationalistes-intégristes au pouvoir et dans les partis avec Djaballah, Mokri le turcophile-erdoganiste, Bengrina, Benzaïm etc…, qui lui ont préféré un Messahel proche d’eux et ensuite un Boukadoum, lui, Lamamra qui se veut la tête pensante de la diplomatie algérienne. Voir tout le tintamarre médiatique fait autour de sa personne actuellement.

Une histoire inter-clanique qui laisse cois les islamistes et la junte tant la référence à Jugurtha est en inadéquation, en porte-à-faux avec les principes et les constantes inaliénables, arabité et islamité, inscrites dans le marbre de la constitution qui n’en est plus à son premier viol.

Rappelons ici que la référence à la berbérité dans cette constitution tient plus lieu de patrimoine relégué au folklore.

Cette Algérie sans nation n’est-elle pas finissante et ne se trouve-t-elle pas sur la voie de sa disparition ? Les sorties haineuses, belliqueuses contre le Maroc et mégalomaniaques de Tebboune sur la pseudo-puissance « force de frappe » ou cette exigence envers la France de « Respect envers son pays » ne sont-ils pas les signes d’une entité isolée, affolée et très affaiblie ?Certainement, ce qui est appelé Algérie est aux abois. La ruse éculée de la pseudo « unité nationale » autour d’une Algérie, le désenchantement et le désarroi existentiel qui pousse la jeunesse de ce territoire à la fuite dans des Felouques de la mort, preuve d’un rejet total de cette Algérie mortifère de tout espoir, ainsi que le développement exponentiel et irréversible de l’indépendantisme kabyle, donnent la dimension du macabre avenir réservé à ce pouvoir.La « nation algérienne » existe-elle Ramtane ? Tout compte fait, tout simplement, la réponse n’est plus à rechercher dans les livres d’Histoire, elle est sous les yeux clairvoyants et les esprits sages.

Lorsque l’assassinat, la répression, la torture, l’emprisonnement, l’affabulation et le mensonge font et sont l’essence de ce qu’on voudrait appeler « État » et se substituent à la morale, à l’éthique et aux valeurs universelles de l’esprit et de la liberté, pour être dirigés contre des personnes pacifiques, des intellectuels, des écrivains, des essayistes, des poètes, des artistes et des militants politiques, c’est que l’Algérie, cette entité qui aspire à tant de reconnaissance et de respect n’existe pas.

Les graines des Nations valeureuses sont dans le terreau de ces valeurs civilisationnelles et se conjuguent au présent. Ici nous nous adressons à l’intelligence des hommes et non pas aux monstres dont la place est dans la grotte.

Le drame en cette Algérie est qu’au-delà de cette junte arabo-islamiste sénile, haineuse et paranoïaque, il n’existe pas une force intellectuelle algérienne intègre et distinguée pour redresser, dirions-nous, la barre et l’élite kabyle algérianiste corrompue, désormais laminée, est mise au rebut.

CLKI – Chroniqueurs Libres de la Kabylie Indépendante

SIWEL 132328 OCT 21