RAMTANE LAMAMRA, DU CACHOT DE ROME AU CACHOT D’… EL HARRACH

KABYLIE (SIWEL) – La récente virée de Ramtane Lamamra au cachot du Rome, ou fut jeté le Roi Numide Jugurtha, n'a pas été appréciée par les nouveaux caïds de la « nouvelle » Algérie, d'obédience « Badissia Nofembaria », Tebboune et Chengriha.

Evoquer et/ou faire référence à la vraie histoire authentique numidienne et amazighe de l’Algérie actuelle est une entorse, voir une trahison, à la vraie fausse histoire officielle arabo-islamiste. Déjà qu’il a trahi sa Kabylité en servant un pouvoir qui a déclaré la guerre à la Kabylie, le voilà encore trahir la vraie fausse histoire de l’Algérie arabo-islamiste. Traitre un jour, traitre toujours.

Tebboune a dû recourir d’urgence à une interview bâclée à la hate dans laquelle, il corrige le tir et arrime la vraie fausse histoire de l’Algérie à l’émir Abdelkader qui a capitulé face au colonialisme français lors du traité de la Tafna, signé le 30 mai 1837.En même temps, Lamamra a été empêché de se rendre en Serbie où se tenait une réunion de l’organisation des Pays-Non-Alignés. Le premier ministre de l’Algérie coloniale lui a été préféré, pour représenter l’Algérie, sous prétexte que Lamamra a déjà échoué lors de l’avant dernière réunion des PNA aux Nations-Unies, par crainte d’être humilié encore une fois par le représentant marocain Omar Hillal, qui quant à lui a bien représenté son pays lors de cette dernière réunion. Lamamra n’est pas à son premier échec. Il est désormais un serial looser. Dès son arrivée, celui, qui a été vendu au peuple comme étant un diplomate très expérimenté et de haute facture, a finalement réussi à semer le chaos partout ou il se rend. En pompier pyromane, il a allumé le feu et aggravé toutes les situations de crise dans lesquelles il a fourré son nez. Désormais, il incarne bien à lui tout seul l’effondrement de cette chimérique Algérie.

Incapable de faire face à la crise multidimensionnelle interne, il a contribué à mettre l’Algérie en situation de pré-guerre avec l’extérieur dans l’espoir de ressouder les rangs du peuple avec la mafia au pouvoir pour pérenniser sa mainmise sur le pays et les ressources du peuple algérien. A l’instar des célèbres KDS Ouyahia, Sellal, Haddad, Benyounes, Khalida et beaucoup d’autres, Lamamra, ce Kabyle natif d’Amizour, se fera endosser à lui tout seul la responsabilité de tous ces échecs. Ne risque-t-il pas le même sort que celui de rejoindre prochainement le cachot d’El Harrach ?

SIWEL 121749 OCT 2021