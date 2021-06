VUMERDES – AFFAIRE DU MILITANT PACIFIQUE DU MAK SOFIANE BABACI

KABYLIE (SIWEL) — Sofiane Babaci a été arrêté le 31 Mai 2021 et placé sous mandat de dépôt le même jour au soir, pour exécuter le jugement prononcé par le tribunal de Bordj Menaïel en date du 25 Janvier 2021.

Il s’agit d’un mandat d’arrêt délivré contre Sofiane Babaci au sujet de la condamnation à 1 an de prison ferme assorti d’une amende.

Verdict rendu public le 25 Janvier 2021 par le tribunal de Bordj Menaïel. Puis Condamnation par contumace par la cour de Boumerdes à 2 ans de prison ferme avec mandat d’arrêt (au mois de Mai).

Ces informations ont été obtenues par ses avocats, qui n’ont trouvé aucune trace depuis son arrestation arbitraire au niveau de l’hôpital de Bordj Menaïel, où notre militant pacifique Sofiane Babaci s’est rendu pour soins urgents suite à une entorse. Un acte barbare qui s’ajoute au registre des pratiques colonialistes du pouvoir criminel d’alger contre les kabyles.

Le parquet avait requis 5 ans de prison ferme assorti d’une amende de 100 000 Da à l’encontre de Sofiane Babaci, lors de son procès qui a eu lieu le 11 Janvier 2021 au tribunal de Bordj Menail.

Accusé de l’atteinte à l’unité nationale, notre militant pacifique du MAK risque de lourde peine, vue la montée de la répression et de l’acharnement judiciaire contre les kabyles ces derniers mois, rappelant que la mobilisation et l’union ont réussi à résister face à cette machine répressive, quand les braves gens de Laεziv ont investi les rues pendant tous les six mois d’incarcération de Sofiane Babaci en novembre 2019. Et c’est grâce à cette union qu’il a été relâché par ce pouvoir autoritaire.

La situation est pire qu’alarmante en Kabylie, nos sœurs et frères sont en danger inévitable devant ces chasseurs de lumière qui ne connaissent que » assassiner, emprisonner et exterminer ».

Faisons face à ces pratiques colonialistes, libérons nos frères injustement incarcérés dans les prison du pouvoir colonial d’Alger, et qui croupissent faute de leur amour pour la Kabylie et dévouement pour la juste cause.

Vive les kabyles unis sous le bien de la Kabylie.

Liberté à nos frères.

BASTA!!! aux pratiques coloniales en Kabylie.

SIWEL 031126 JUI 21