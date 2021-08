URGENCE INTERNATIONALE : UN GÉNOCIDE EST EN COURS EN KABYLIE

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE



COMMUNIQUÉ



Le régime algérien est en train de commettre un génocide kabyle. L’Opération « Zéro Kabyles » des amis de Tebboune est lancée à grande échelle. Elle consiste à exterminer le maximum de Kabyles en les privant de soins contre la pandémie et en les soumettant à la politique de la terre brûlée. Les incendies sont allumés par des militaires à partir d’hélicoptères en lançant des bombes incendiaires et du phosphore blanc interdit par les conventions internationales même en temps de guerre.

La mise en scène du « lynchage » et de la crémation du pauvre Djamel Bensmail est une affaire savamment orchestrée pour trois objectifs :

Isoler la Kabylie en la diabolisant, Oublier la pandémie et la responsabilité des militaires dans l’extermination des Kabyles par le feu et la maladie, Sacrifier Tebboune en tant que bouc émissaire pour innocenter le régime génocidaire.

L’arrestation des militants kabyles depuis quelques mois est une manière d’étêter la Kabylie pour éviter toute résistance politique interne à cette lugubre entreprise d’extermination.

Aujourd’hui, des centaines de camions militaires sont déployés avec leurs troupes, cherchant à arrêter de prétendus militants du MAK mais cela vise à massacrer le maximum de cadres et de citoyens qui n’ont jamais milité au sein de ce mouvement pacifique.

Un crime contre l’humanité est en train de se commettre au grand jour. En cet été 2021, un génocide kabyle est en cours.

Des appels au meurtre et à l’extermination des Kabyles ne cessent de fuser de partout en Algérie confortant la politique actuellement engagée par Alger. Après avoir en avoir fini avec la Kabylie, ce sera au tour des Kabyles algérois d’être victimes de l’épuration ethnique.

J’appelle l’ONU et le Conseil de Sécurité à l’aide.

J’appelle toutes les instances internationales à l’aide !

J’appelle la France à peser de tout son poids pour amener le pouvoir algérien mettre fin à ses plans macabres.

J’appelle l’Union Européenne à refuser de cautionner cette sinistre opération contre le peuple kabyle en Algérie.

Signé :

Ferhat Mehenni

Président du MAK et de l’Anavad

Le 15-08-2021