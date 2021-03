QUÉBEC (SIWEL) — D mmi-s n Teqvaylit ay d aselway n tqacuct n wegraw n le Bloc Québécois di la pointe de l’île n Montréal. Yastene Adda d mmi-s n Vuzgan d ilemzi u vava-s d Malik Adda s yisem-is d ameɣnas n tmunent n Teqvaylit. Aḥuddu aḥunnu

Un nouvel exécutif du Bloc Québécois de La Pointe-de-l’Île qui allie jeunesse, diversité et expérience avec Yastene Adda à la présidence, un étudiant résidant dans Mercier-Est, et à la vice-présidence, Susanne Bernard, ex-directrice de la CDC de la Pointe.

Le nouveau président Yastene Adda affirme « qu’en tant que citoyens, nous avons le devoir de faire tout ce qui nous est possible, pour que la langue française survive et prospère. Pas besoin d’être un québécois pure laine pour comprendre cela. Le message que j’envoie en est un d’unité et d’inclusion. Préserver notre différence est le devoir de tous les Québécois. Voilà l’engagement que je me donne comme mission d’accomplir ».

L’assemblée générale annuelle a eu lieu de façon virtuelle le 14 février sur le thème de l’amour de la patrie et de la langue française, car elle était suivie d’une conférence de Frédéric Lacroix, auteur du récent livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Le député Mario Beaulieu y a fait le point sur la politique linguistique fédérale et son impact anglicisant, ainsi que sur les enjeux de développement économique, social et environnemental de La Pointe-de-l’Île. ⚜⚜⚜🌱

