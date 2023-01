TROIS ANS DE PRISON FERME POUR GORTA. C’EST INJUSTE, C’EST INHUMAIN, C’EST DU COLONIALISME.

ALGER (SIWEL) – Yugurten Benadjaoud dit Gorta a été condamné arbitrairement à trois ans de prison ferme par le tribunal colonial algérien de Dar El-Beida, une autre injustice subie par un citoyen Kabyle qui n’a fait qu’exprimer ses opinions politiques.

Gorta est emprisonné arbitrairement parcequ’il est amoureux et fier de sa Kabylie, il est emprisonné aussi parcequ’il est le neveu du président du MAK et de l’ANAVAD, Ferhat MEHENNI.

Le procureur colonial algérien a déclaré que si Gorta voulait partir clandestinement via la mer pour rejoindre la France, c’était pour rejoindre le MAK ! Ils ont oublié le nombre de personnes qui traversent la Méditerranée quotidiennement, via des barques de fortunes, à la recherche d’une vie meilleure, ils cherchent à fuir le régime et la répression algérienne.

Le MAK est un mouvement pacifiste qui demande à organiser un référendum d’autodétermination en Kabylie et c’est tout à fait conforme aux textes de l’ONU et même à la constitution algérienne.

La maman de Gorta a éclaté en sanglots lorsque le pseudo juge colonial algérien a prononcé son verdict injuste. Les larmes des familles kabyles causées par l’injustice algérienne ne seront jamais pardonnées.

La Kabylie est aujourd’hui colonisée, terrorisée et réprimée violemment par le régime criminel algérien, mais le peuple kabyle ne cédera jamais.

Tilelli i Gorta.

Tilelli i tarwa n tmurt Taqvaylit.

Vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 151908 NOV 2022