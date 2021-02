PLUSIEURS MILITANTS INDÉPENDANTISTES ARRÊTÉS À VGAYET

VGAYET (SIWEL) — Plusieurs militants indépendantistes ont été arrêtés, hier, à Vgayet, suite au rassemblement organisé, devant le tribunal colonial de la même préfecture.

Les manifestants, qui sont venus tôt la matinée pour apporter leur soutien aux neuf militants indépendantistes injustement convoqués à comparaitre en justice, ont été surpris par la violence policière qui a procédé à l’arrestation de neuf d’entre eux, à savoir Mus Akkouche, Khoudir Bouchelaghem, Nabil Moussaoui, Ben Kerrou Ghiles, Lounès Aissous, Nadir Belharet, Menad Djoudi, Menad Maouche et Slimani Abderahim, aux environs de neuf heures, pour qu’ils soient relâchés ensuite aux environs de 11 heures.

Pour rappel, les faits de l’affaire des neuf manifestants convoqués à comparaitre aujourd’hui remontent à décembre 2016, où lesdits militants ont participé à une manifestation, organisée à l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, pour exiger la libération de près de 70 détenus politiques du peuple d’At Mzab, du Slimane Bouhafs, citoyen kabyle de confession chrétienne, et de Imad Belaid, jeune supporter du MOB.

Pour information, le procès de ces neuf militants a été reporté à une date ultérieure à cause de la grève des avocats. Après avoir été relâché, Mus Akkouche, militant indépendantiste, a tenu à fustigé, dans un post publié sur sa page Facebook, le silence des Kabyles algérianistes en disant : « Suite aux arrestations opérées ce matin, sur les militants du MAK, venus se tenir pacifiquement aux côtés de leurs camarades convoqués par l’injustice algérienne, les incorrigibles opportunistes ainsi que les intermittents (mili-temps-en-temps) universitaires de la politique, agissant pour le compte des partis algériens d’origine kabyle, semblent se complaire, toute honte bue, dans leur habituel mutisme et perpétuent ainsi leur silence complice et indigne, corollaire de leur réactivité sélective et hypocrite qui les aura réduits au rang d’absurdes marginaux et d’éternels accessoires dans le processus de rafistolage du système algérien ».

À signaler également que le procès de Sofiane Ouali et les autres indépendantistes convoqués par le tribunal colonial d’Aqvu a été renvoyé au 11 mars 2021.

Youva Amazigh

SIWEL 261110 FEV 21