MESSAGE DE REMERCIEMENTS DU PRÉSIDENT DE L’ANAVAD À TOUS CEUX QUI ONT APPORTÉ LEUR SOUTIEN AUX PRISONNIERS POLITIQUES DU MAK

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

COMMUNIQUÉ DE LA PRÉSIDENCE DE L’ANAVAD

Dans son discours prononcé devant France24, le 21/02/2021, en soutien aux prisonniers politiques, militants du MAK, le président du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, Mas Aselway Ferhat Mehenni, a fait applaudir les noms de certaines personnalités ayant eu l’honnêteté intellectuelle et le courage politique de reconnaître le statut de détenus d’opinion à Lounes Hamzi, Djamel Azaim et Yacine Mebarki.



C’était la première liste qui lui fut parvenue de ses collaborateurs. N’étant pas exhaustive, celle-ci est à compléter par devoir de reconnaissance à celles et ceux dont les noms n’ont pas été égrenés à ce moment-là.



Le président de l’Anavad tient donc à rendre également un vibrant hommage à M. Arezki Ait Larbi, M. Arezki Abboute, Madame Lila Hadjarab, M. Salim Chait, sans oublier les avocats Me Kader HOUALI, Me Sofiane Dekkal, Me Athmane Bessalem, Me Sonia Mokrane, Billal Ferdjallah, Mourad Bouzidi, et Salah Dabouz pour leurs positions et soutien que l’Histoire retiendra.



Que tous ceux qui ont soutenu la justice et la droiture face à l’injustice et le dévoiement trouvent ici l’expression de notre profonde fraternité, solidarité et reconnaissance.

Aksel Ameziane

Porte-parole de la Présidence de l’Anavad

Exil, le 22-02-2021

SIWEL 221830 FEV 21