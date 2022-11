Lettre du Président Ferhat Mehenni aux Chefs d’Etat de la Ligue arabe

ⴰⵏⴰⵠⴰⴷ ⴰⵇⵠⴰⵢⵍⵉ ⵓⵄⴺⵉⵍ

ANAVAD AQVAYLI UΣḌIL

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA

Lettre aux Chefs d’Etat de la Ligue arabe

Majestés,

Excellences,

Je saisis pour la première fois, l’opportunité du 31e Sommet de la Ligue Arabe à Alger, du 1er au 2 novembre 2022, pour vous présenter mes compliments, vous souhaiter une excellente santé au nom du Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, l’Anavad, ainsi qu’au nom du peuple kabyle colonisé et spolié de sa liberté par le pays hôte, l’Algérie.

Au moment où elle vous accueille, l’Algérie exerce une répression féroce contre le peuple kabyle et prépare un génocide sous le nom de code : Opération Zéro Kabyle. Les arrestations politiques de Kabyles, suivies de torture sont quotidiennes depuis dix-huit mois.

Il y a actuellement plus de cinq cents prisonniers politiques kabyles et près de 50.000 citoyens kabyles interdits de quitter le territoire algérien. L’Algérie a fait de la Kabylie une prison à ciel ouvert. La plupart des « Harragas » qui déboursent des fortunes pour tenter, à bord d’embarcations de fortune, de rejoindre les côtes nord de la Méditerranée, au péril de leur vie, sont des Kabyles dans leur écrasante majorité.

L’Algérie ne fait pas honneur à sa qualité de membre de la Ligue arabe en pratiquant le colonialisme et le racisme envers le peuple autochtone de Kabylie, riche de 12 millions d’âmes et disposant de plus de 50.000 km² d’espace.

Les deux-tiers des troupes algériennes sont stationnées en Kabylie alors que celle-ci mène un combat civilisé et pacifique pour son droit à l’autodétermination et son territoire ne fait que 2% de celui de l’Algérie.

Pendant que l’Algérie finance et arme des mouvements terroristes (Polisario, Hamas, Hizbo-Allah…) contre un certain nombre de pays membres de la Ligue arabe, (le Maroc, le Liban et l’Autorité palestinienne…), l’Algérie emprisonne et torture de simples citoyens qu’elle accuse de « terrorisme » pour le seul fait d’avoir mis un drapeau kabyle sur les réseaux sociaux.

Le sommet d’Alger auquel vous êtes convié vise, en vérité, non pas à réunifier les rangs arabes mais à les cliver davantage. L’Algérie poursuit trois objectifs au moins à travers cet événement :

– torpiller les Accords d’Abraham auxquels souscrivent la plupart des pays de la Ligue arabe

– conforter, par la caution arabe, son soutien à la Russie pour l’invasion de l’Ukraine et pour la déstabilisation de l’Afrique francophone à travers les milices Wagner.

– obtenir votre silence sur sa répression de la Kabylie pacifique contre laquelle elle va déplier son plan génocidaire.

Majestés, Excellences,

Mon intention à travers cette modeste lettre n’est pas de vous demander de boycotter le sommet d’Alger, les intérêts supérieurs de Votre nation, Votre sens éclairé des responsabilités et de l’honneur vous le diront bien mieux que moi.

Je vous écris pour Vous demander d’avoir un regard bienveillant à l’égard du peuple kabyle, d’avoir de l’empathie pour lui et de soutenir le principe de son droit à l’autodétermination. La Kabylie n’est pas algérienne, elle est kabyle. Symboliquement, elle a déjà coupé tous les liens qui l’arrimaient à l’Algérie : Depuis le massacre du Printemps noir de 2001, perpétré par les troupes algériennes contre de paisibles manifestants kabyles, la Kabylie boycotte tous les scrutins, et les derniers en date sont plus qu’éloquents : 12/12/2019, boycott de l’élection présidentielle, le Chef d’Etat algérien n’est pas président en Kabylie. 01/11/2020, Boycott de la révision constitutionnelle, et le 12/06/2021, boycott des législatives, ce qui y rend caduques toutes les lois algériennes.

La Kabylie aspire à vivre libre et en paix avec son voisinage et participer à la prospérité économique internationale.

Majestés, Excellences,

Dans un premier temps, je serais ravi d’être reçu par votre ambassade en France où je bénéficie du statut de réfugié politique, pour échanger sur tout sujet de Votre choix. Mes collaborateurs du MAK (Mouvement pacifique pour l’Autodétermination de la Kabylie) et de l’Anavad (Gouvernement Provisoire kabyle) sont dévoués pour entretenir d’excellentes relations et densifier notre coopération avec vous.

En espérant que Dieu continue de Vous prodiguer santé, bonheur et prospérité, je Vous adresse mon respect et mes salutations cordiales.

Exil (France), le 25 octobre 2022

Ferhat MEHENNI, président du Gouvernement Provisoire Kabyle, Anavad.