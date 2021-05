LE PROCÈS DE MASS LOUNES HAMZI PRÉSIDENT DE LA COORDINATION RÉGIONALE OUEST DU MAK, A ÉTÉ REPORTÉ POUR UNE DATE ULTÉRIEURE PAR LE JUGE DU TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED D’ALGER

KABYLIE (SIWEL) — Rappelant que Lounes Hamzi est sous mandat de dépôt depuis le 06 octobre 2020, pour motif de défense de son peuple est sa nation Kabyle. Ce jour procès d’aujourd’hui le 10/05/2021 a été attendu depuis ces longs sept derniers mois par sa famille, ses amis et tous les Kabyles qui l’ont soutenus et le soutiennent d’ailleurs même à ce jour. Par contre pour le pouvoir colonial d’alger Lounes est un assassin du moment qu’il revendique le droit de son peuple, de son identité, de ses droits comme une nation digne de son nom Kabylie Kabyle, ces chasseurs de lumières l’ont pas transférer de la prison vers l’injuste justice.

Quelle mascarade ! Quelle honte pour un pays qui se prétend être démocrate! Quelle dommage pour ces gens qui croient encore en cette illusion algérienne !! l’algerie est un pays colonial, autoritaire et tyrannique qui ne connait que la dictature, la barbarie et la répression des braves, et ces actes machiavéliques est la meilleure preuve pour celles et ceux qui croient en cette création récente algérie et toutes ces infrastructures de haine, d’aversion et de cruauté contre les Kabyles et son immortel peuple.

Liberté à Lounes Hamzi

À bas l’injustice algérienne.

Massensen AYLIMAS

SIWEL 112219 MAI 21