LE POUVOIR ALGÉRIEN INSTRUMENTALISE LA JUSTICE CONTRE DE LA KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Nous avons appris selon maître, Athmane Bessalem, avocat au barreau de Tizi-Ouzou, et membre actif du collectif d’avocats constitué pour défendre les detenus d’opinions et politiques Kabyles, que la chambre d’accusation de la cour de Tizi-Ouzou a mis sous mendat dépot aujourd’hui 12/07/2021, les cinq (05) militants politiques Kabyles présentés ce matin devant le juge d’instruction notamment, Hocine Azem, Bouaziz Ait Chebib, Hemmu At Vumdin, Belaid Amer Khodja et Boussad Becha.

Cette décision est strictement autoritaire et injuste selon, maître Bessalem, qui la qualifie d’une instrumentalisation très claire de la justice algérienne à des fins politiques.

Il faut dire que les dirigents algériens actuels, n’ont pas de compétences diplomatiques ni d’arguments politiques à avancer pour faire front aux revendications des Kabyles, que soient sur le plan identitaire ou économique légitimement infranchissables. Pour ces raisons, il a opté pour des solutions minables et répréssives pour résoudre cette question qui lui constitue continuellement une « braise ardente sous les pieds ».

Notre union est notre seule arme qui peut effondrer toute l’armature fatale utilisée par le pouvoir colonial algérien à l’encontre des dignes enfants de la Kabylie.

Afus deg ufus, taɛkumt ad tifsus.

Liberté pour nos detenus, et vive la Kabylie libre et indépendante.

SIWEL 122130 JUI 21