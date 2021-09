LE GÉNOCIDE ALGÉRIEN EN KABYLIE

KABYLIE (SIWEL) — Le régime génocidaire algérien accentue les attaques contre la Kabylie. Depuis quelques mois, il est passé à la mise en route de son plan « zéro Kabyle » qui consiste à éliminer tout ce qui est kabyle (identité, histoire, symboles, combat, valeurs,..) jusqu’aux racines.



Ce projet dit « zéro kabyle » a commencé depuis bien longtemps mais il est devenu de plus en plus clair lors de la crise sanitaire du Covid-19, et ce, par l’abandon de la Kabylie à ce dernier. Non seulement, le pouvoir algérien a laissé les hôpitaux kabyles en délabrement depuis des décennies, pire encore, face au Covid-19, il a empêché y compris l’aide humanitaire à l’exemple des concentrateurs d’oxygène (venus d’âmes charitables et de l’ONG Kabyle Aza Rouge) d’être acheminés vers la Kabylie, et ce, en la bloquant dans les ports et aéroports, et quand même cette aide arrive à parvenir par miracle dans les hôpitaux, le pouvoir algérien a refusé sa mise à disposition des malades des hôpitaux de la Kabylie, préférant laisser mourir les covidés.



La deuxième étape de ce projet « zéro Kabyle » consiste à réduire la Kabylie en cendres ; c’est la politique de la terre brulée en Kabylie. Le pouvoir est passé en action le 9 août 2021 lorsqu’il a déclenché des feux de forêts partout en Kabylie, ces feux sont inédits par leurs ampleurs et leurs simultanéités. Face aux brasiers et pendant que les populations des différents villages complètement désarmées, se mobilisaient afin d’éteindre les feux là où il est possible, d’évacuer les habitants et de sauver les vies qui pouvaient encore l’être.., de son côté, le pouvoir algérien, au lieu de faire de même, il n’a pas bougé le moindre doigt, plutôt il a bougé pour bloquer, refuser ou pour retarder toute aide internationale, préférant encore une fois voir la Kabylie à feux et à sang comme à ses habitudes.



Aujourd’hui, on dénombre un désastre écologique comme ne l’a jamais connu la région de son histoire, y compris du temps de la guerre contre l’occupant français. Nos montagnes, nos oliviers, nos arbres fruitiers et nos maisons

réduites en cendres, des siècles de patrimoine détruits, des centaines de corps brulés et calcinés, …et cela n’a qu’un nom : « génocide du régime algérien en Kabylie » !



Maintenant que la Kabylie est à terre, en feux, à sang et réduite en cendres, et sans même avoir eu le temps de penser ses blessures, que le pouvoir passe à sont ultime étape qui est d’achever ce qui reste, et ceux qui restent. C’est ainsi qu’il s’est promptement attelé à achever son œuvre machiavélique : pour en finir avec la Kabylie, quoi de mieux que de traiter ses meilleurs enfants de terroristes en les accusant d’être derrière les feux criminels qui sont causés par le pouvoir algérien lui-même. Depuis des semaines, des rafles quotidiennes sont effectuées partout en Kabylie. Des

femmes et hommes innocents sont arrêtés et jetés dans les cachots. Ils sont aujourd’hui des dizaines d’innocents kabyles qui risquent des peines très lourdes et de ne plus revoir la lumière, et ce, pour des crimes qui sont commis

par la junte d’Alger. Le sinistre plan du pouvoir est clair : terroriser la Kabylie, empêcher toute voix discordante, anéantir jusqu’au moindre souffle et briser tout élan et tout espoir qu’incarne une Kabylie libre et indépendante dans le cœur de ses enfants. C’est ainsi qu’est le régime arabo-islamiste algérien : lâche et terroriste.

La Kabylie ne se laissera pas faire. Grâce au courage, à la conviction et à l’union, la Kabylie renaitra de ses cendres comme un Phoenix. Nous, filles et fils dignes et glorieux de la Kabylie, nous viendrons à bout de la peur des uns,

l’hésitation de certains et les divisions des autres. Tous comme un seul homme et comme une seule femme, nous régénérons l’atavisme et notre chère, belle et rebelle Kabylie renaîtra de ses cendres, s’épanouira et se hissera très haut comme Etat indépendant parmi les plus beaux et les plus épanouis.

Liberté pour nos prisonniers

Vive La Kabylie libre et indépendante



Jonas, de la Coordination MAK Sud-France

SIWEL 162113 SEP 21