La coordination MAK Amérique du Nord condamne l’agression contre Ferhat Mehenni à Paris

Communiqué

L’agression du Président du gouvernement provisoire kabyle Ferhat Mehenni à Paris par un lâche larbin n’est qu’un acte de désespoir résultant de circonstances politiques et religieuses entretenues par le régime mafieux algérien. Un régime qui n’a pas cessé d’alimenter la haine contre la Kabylie depuis 1962. La coordination MAK Amérique du Nord condamne énergiquement cette attaque ignoble qui vise aussi tout le peuple kabyle.



Monsieur Ferhat Mehenni, un Homme politique et militant des droits humains a été la cible de toutes sortes d’attaques par des racistes qui ne s’expriment qu’à travers la violence et la haine.



Les attaques se sont intensifiées ces derniers temps allant jusqu’à cette abjecte tentative d’agression contre le Président du gouvernement provisoire kabyle visant sans aucun doute la déstabilisation de la Kabylie et son embrasement.



Nous lançons un appel à tous les Kabylie pour demeurer vigilants, et aux militants proches de notre président pour renforcer sa sécurité. L’union de tous les Kabyles est l’ultime moyen pour protéger la Kabylie et ses enfants. La mise en place de la3naya taqvaylit est devenue plus qu’une nécessité. C’est une urgence, voire une obligation pour sauvegrader la Kabylie et le peuple kabyle.



La coordination MAK Amérique du Nord condamne l’agression contre monsieur Ferhat Mehenni à Paris , et exige une enquête approfondie des autorités françaises afin de faire toute la lumière sur cette honteuse agression, les auteurs, leurs complices et leurs gourous en infligeant des peines exemplaires aux coupables pour éradiquer cet axe du mal qui sévit sur le territoire français depuis bien longtemps.



Nous exprimons notre solidarité et notre soutien à monsieur Ferhat Mehenni et tous les Kabyles victimes de l’arbitraire du pouvoir colonial algérien et ses relais. Personne ne peut arrêter un peuple dans son combat pour sa liberté et sa dignité. Les intimidations, les agressions ne font que renforcer notre engagement et notre détermination pour libérer notre Kabyle du joug du colonialisme algérien.



Vive la Kabylie libre et indépendante.



Coordination MAK Amérique du Nord.



Montréal, le 8 septembre 2020