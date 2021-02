EN FINIR AVEC NOTRE ANONYMAT

KABYLIE (SIWEL) — Le groupe dit d’oujda , les Boumediene, Bouteflika, Boussouf, Zerhouni, Chakib Khellil, Nezzar, Yahyaoui et leurs comparses, en villégiature et en sécurité à l’intérieur des frontières marocaines durant la guerre, ne passaient pas leur oisiveté seulement dans les cabarets du royaume, il faut leur rendre justice sur ce point, ils préparaient surtout, et studieusement, l’éviction des kabyles susceptibles de prendre le pouvoir, et de raviver la composante amazigh du futur état algérien. C’est ainsi que, embarqués sur leurs chars d’apparat, et par une offensive guerrière, ils foncent vers le seul but qui vaille, la prise du pouvoir à Alger, en écartant les vrais maquisards, ceux de l’intérieur, de Kabylie notamment , pour s’y installer et installer leur idéologie arabo-islamique qui va tenir lieu de seul projet d’édification du nouveau pays.



Les élites kabyles abusées par le bon sens « d’édification » soutiennent et participent. Depuis ce jour, nous feignons de croire que nous nous sommes enfin libérés et recouvrés notre identité, notre dignité.

L’ Algérie est aujourd’hui un pays dévasté, à la dérive, tous les secteurs, santé, éducation, économie, emploi …tombent en ruines, occupés que sont les gouvernants à travailler pour leur seul clan, mais l’ Algérie, EL HAMDOU LILLAH, est aujourd’hui arabe et islamique.

Applaudissez braves gens.

Qu’un arabe crie haut et fort son arabité dans une Algérie officielle qui le met en situation depuis soixante ans , ne doit offusquer personne. Mais que beaucoup d’entre nous, persistons à nous dire encore, arabe ou au mieux algériens , par facilité de langage, par mimétisme, par ignorance ou négligence des enjeux identitaires ou pour conserver des privilèges acquis en cette Algérie, cela pose question, ne serait-ce que de notre visibilité en tant peuple, sinon de la reconnaissance pleine et entière pour cette forte et influente minorité kabyle pour sa contribution décisive à l’émancipation des algériens .



Hors notre existence chemine dans l’ombre de l’identité arabo-musulmane, cédant aux sirènes idéologiques des discours sur la fraternité algérienne , d’une Algérie qui se définit pourtant, et reconnue comme telle :

Pays arabe , de culture arabe, de langue officielle et d’état arabe, membre de la ligue des états arabes, et cerise sur le gâteau, Algérie terre arabe.

Le discours khawa khawa des algerianistes de tous bords et qui ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’il est répétitif dans le discours du pouvoir assassin , cherche à étouffer toute identité en voie de dissidence des populations algériennes qui ne sont pas toutes arabes, loin s’en faut. La première visée, la Kabylie .

Tous ces appels à l’unité algérienne de populations différentes n’a de sens que la neutralisation des unes et des autres dans le même moule arabe et musulman .

L’histoire se répète. Souvenons-nous de l’Algérie française, des discours récurrents sur la fraternisation entre français pieds noirs et indigènes musulmans, qui célèbrent leur unité dans une seule catégorie de population, c’est à dire des français à part entière. Ces discours visent en fait à neutraliser toutes volontés revendicatives des indigènes.



On se souvient que le kabyle était tout juste un sujet d’étude dans le domaine anthropologique et l’arabe confiné dans son seul domaine de prédilection, celui du religieux. L’Algérie officielle se décline française, de langue et de culture française, indivisible de la nation française . L’ indigène musulman n’avait aucune identité reconnue ; c’est un anonyme servile assujetti aux corvées et aux guerres.

Ne trouvons-nous pas que c’est parce que le MAK et les souverainistes en général portent l’espoir de sortir de l’anonymat la spécificité du peuple kabyle, d’en faire l’égal en droit et en respect de tous les peuples, que les manipulateurs au sein du hirak enflamment les marcheurs par les slogans khawa khawa, pas d’arabes, pas de kabyles, pas de chameaux, pas de mulets….tous algériens et têtes de linottes ?



Ne trouvons-nous pas frères kabyles algerianistes, que c’est un sacrilège de proférer et chanter ces slogans en arabe, sur les lieux même du massacre sans précédent, par le pouvoir assassin, de centaines de morts et de milliers de blessés de kabyles criant et revendicant en kabyle leur kabylité, à Tizi uzu, Vagyet, tuviret?.

Entendez -vous les dirigeants des FFS, RCD, UDS de Mr Tabou, MPA de Mr Ben Younes. etc…partis collaborationnistes du système répétant les mêmes slogans, rejetant la spécificité du peuple kabyle sous prétexte qu’ ils existent aussi des chawis, des mozabites etc…et surtout de nous abreuver de discours et d’arguments lénifiants, encore aujourd’hui, pour rester dans le statu quo algérien?

Ne sont-ils pas, ces slogans, un soutien actif à tous les négateurs, à tous les fossoyeurs de la kabylité de ce pays?

Ne sont-ils pas un appel à la renonciation de soi?

Ne sont-ils pas un appui sans réserve à la suprématie de la spécificité arabe sur le pays et intentionnellement sur la Kabylie?

N’ont-ils pas honte, ces partis, d’être complices de la mainmise de l’idéologie arabo-islamiste sur la Kabylie avec son cortège de traditions moyen-orientales, djilbabs, niqabs voiles, hidjabs et réclusion pour les femmes, et savates, gandouras et barbes hirsutes pour les phallocrates, mettant en péril notre mode de vie et notre patrimoine identitaire faute d’institutions pour les sauvegarder?

N’est-il pas criminel d’agir ainsi?

La spécificité kabyle est forte et influente ; elle est porteuse d’idées de nôtre temps qui valorisent la citoyenneté, la laïcité, la liberté religieuse, l’égalité des sexes, les libertés individuelles et collectives . Elle est en opposition avec les valeurs de l’état théocratiques algérien oû le label du bon citoyen nous est octroyé que par renonciation à notre kabylité et la soumission aux principes islamiques dont tout le monde politique, religieux et leurs relais se servent comme d’un écran de fumée pour se livrer éhontément à toutes sortes de turpitudes . Regardez le » caca clan » des gouvernants, militaires et civiles tous partis confondus ; quand ils ne sont pas encore en prison, ils sont en instance de l’être, sinon ils sont en débandade fuyant à l’étranger ou retirés dans leurs fiefs.

Le mouvement pour l’Autodetermination de la Kabylie nous propose un projet de sortie de l’anonymat, de cette vie clandestine qui dure depuis cent quatre vingt onze ans. Une clandestinité qui ne nous a pourtant pas empêché, en toutes circonstances, de nous mobiliser et participer en premières lignes, à toutes les luttes contre l’assimilation et pour la liberté, de l’Algerie française face à l’Allemagne pendant les deux guerres mondiales, et de l’Algérie des peuples face à la France. Paradoxalement dès la liberté acquise, l’une et l’autre s’octroient cette même liberté pour nous écarter, nous ignorer, nous humilier, rapport de force oblige, pour s’illustrer et imposer leur identité au pays :

Algérie française pour l’une, puis Algérie arabo-musulmane pour l’autre, allant jusqu’à interdire, sous peine de prison, toutes expressions Amazigh pendant trois décennies.

Kabylité oû est-tu dans tout cela? Et jusqu’ à quand?

Il est indégnable que les algerianistes kabyles aiment la Kabylie, mais alors qu’ est-ce que les distingue des souverainistes? Peu de chose en réalité, mais d’une importance capitale.

Le MAK et les souverainistes en général n’acceptent plus jamais moins que ce qui est juste, ce qui est le droit, c’est à dire la pleine souveraineté sur la terre kabyle avec tous ses attributs identitaires et ses institutions régaliennes, et ils sont conscients que seuls les kabyles peuvent réparer cette injustice coloniale, hier française, algérienne aujourd’hui. .

Les hirakistes kabyles eux, fondent leur espoir sur une Algérie plus juste pour leur rendre justice à la hauteur des sacrifices consentis par la Kabylie pour l’independance, mais surtout un sournois espoir d’un geste par rapport à leur position antagonique vis-a-vis du MAK.

A t-elle cédé un seul jour, cette Algérie arabo-musulmane, sur quelques revendications kabyles que ce soient, si ce n’est qu’après avoir, et d’abord fait couler le sang, réprimer, emprisonner et exiler des

kabyles? et lorsqu’ elle le fait, c’est un os à ronger aux kabyles comprehensifs tels le FFS et RCD, UDS, MPA…usant de tergiversations qui renvoient la solution d’un problème aux calendes grecques et qui plongent la Kabylie dans la perplexité et la désunion.

Votre espoir est respectable, mais la déception est au bout de votre attente.

La société algérienne est immuable comme toutes les sociétés arabo-musulmanes. Observez vos amis hirakistes répétant et ressassant à satiété les éléments descriptifs de ce pays de chimère :

Pays arabe, terre arabe, langue arabe, maghreb arabe, monde arabe et tutti quanti.

C’est cela que vous voulez frères kabyles du hirak? Je vous promet que vous l’aurez si vous êtes conséquents avec vous-mêmes et opter pour une Kabylie libre à se prendre en charge sur ses terres; car, et vous l’avez compris, c’est elle qui empêche de tourner en rond dans ce foutu pays ; sinon nous serions tous aujourd’hui en ordre de marche avec le coran à la main gauche et le ssif à la main droite, en route pour combattre les ennemis de » notre islam « ; les juifs en premier, viennent les chrétiens et le reste du monde bien entendu.

Le MAK nous appelle à prendre le risque d’une Kabylie libre et indépendante, d’émerger en tant que peuple parmi les peuples, de s’entendre reconnaitre en tant que citoyens de la nation kabyle, de mettre en lumière l’apport civilisationnel des amazigh depuis chachnaq.

Le MAK nous appelle à être digne de notre histoire, de notre identité pour avancer. » l’avenir se construit sur la connaissance et la fierté du passé » .

C’est tout ce que le discours des hirakistes, associé à celui du pouvoir assassin ne veut pas entendre, ni surtout de voir se réaliser demain, car il est à l’encontre de leur Algérie unie et indivisible insensée et irrespectueuse des droits humains et de l’identité culturelle des peuples de ce pays.

Prenons le risque avec le MAK, sortons de l’anonymat , le soleil brille pour tout le monde. Notre avenir dans cette Algérie est l’extinction assurée en tant qu’identité linguistique et culturelle kabyles.

Un esclave qui cherche à s’émanciper peut réussir ou échouer, mais celui qui se satisfait de sa condition a perdu d’avance.

JUGURTA n’a de cesse de chercher á se liberer de Rome, malheureusement il a fini mort de faim à Mamertine, geole de Jules Cesar à Rome. Tandis que les congrèsistes de la Soumam ont réussi à arracher l’Algerie des griffes de la France coloniale ; et le rôle de la Kabylie dans cette terrible guerre a été des plus décisif.

C’est cette Kabylie de Jugurta et des congresistes, encore sous le joug coloniale algérien, qui est interpellée par le MAK et les souverainistes pour franchir cette ultime étape pour l’independance, car le peuple kabyle a soif de reconnaissance mais aussi un peuple qui avance, qui s’émancipe, c’est celui qui prend des risques, qui ose le changement. Et quand on voit le niveau de développement de beaucoup de peuples, on devine qu’ ils se plaisent à repousser sans cesse les limites de leurs rêves. Et tant pis si Monsieur Tabou propose aux kabyles le seul rêve de doter les mosquées de hauts parleurs pour mieux entendre l’adan de la prière, le seul rêve avec ses amis les Zitout, Belhadj, Chouchane, Dina, Amir Dz, Hamadache, Samir Belarbi et companie, haineux islamistes à l’égard des kabyles, le seul rêve d’aspirer la Kabylie dans le trou noir de l’arabo-islamisme ; et tant pis si le FFS et RCD, UDS, MPA ne proposent aux kabyles que de s’arc-bouter au tacot algérien sans avenir, sans espoir.

Prendre le risque , » cela semble toujours impossible, jusqu’ à ce qu’ on le fasse « disait Nelson Mandela, pour dire que rien n’est impossible, il faut juste oser. Osons alors frères kabyles algerianistes avec le MAK.

Nous regardons vivre heureux les italiens, les allemands, les canadiens, les anglais, les espagnoles etc…etc..et nous rêvons. Si nous voulons que la Kabylie devienne un jour un pays de rêve, il faut prendre des risques, comme tous ces pays l’avaient pris, retrousser les manches et travailler, suer et s’attaquer aux vielles valeurs du HARAM et du HALAL pour prendre à bras-le-corps les valeurs du progrés, de l’espoir et de l’humanisme. C’est l’unique recette, il n’y a pas d’autres. Courber l’échine devant l’etat crapuleux algérien, sous pretexte de besoin de gaz et petrole, ce n’est pas digne.

L’ un de vos arguments et du pouvoir assassin pour marginaliser le MAK et la voix des kabyles, c’est de convoquer en permanence la révolution et les martyrs qui ont soit-disant reconquis la liberté pour le peuple.

quelqu’un se souvient-il du pourquoi de ces années de feu et de sang?

Était-ce pour l’Algerie, le drapeau, l’hymne nationale, notre arabité?

Était-ce pour supplanter les peuples d’Algerie par un grand peuple arabe?

Je me risque en disant que c’etait juste pour recouvrer les droits des peuples d’ Algérie de disposer d’eux-même, droits de souveraineté, de citoyenneté, d’identité, dont nous sommes dépouillés, nous les kabyles, depuis 1857 à ce jour.

Quand je leur dis que je suis algérien, on me dit ah! vous êtes arabe, je répond non je suis kabyle. on me dit, mais vous êtes algérien, je répond oui ; on me dit mais l’Algerie officielle est arabe donc vous êtes arabe. Et c’est ainsi que le kabyle qui a tant donnê à ce pays, reçoit en pleine gueule une identité qui n’est pas la sienne et qu’il n’ a pas choisi et qui lui restera collée jusqu’ à ce qu’ un jour il prend conscience de son anonymat dans ce pays et ose le changement pour émerger de la nuit coloniale et se présenter au monde, enfin, kabyle de nationalité et d’identité, héritier des descendants et prédécesseurs de Massinissa.

Osons le changement et quittons ce pays pour mieux revenir dans un partenariat amical Kabylie – Algérie, mutuellement fructueux.

Je ne peux terminer cet écrit sans dire le respect dû à la personne et à la culture arabe, mais pas seulement, l’être humain partout oû ils vit est l’objet de respect par les kabyles qui sont, qui ont toujours été des philanthropes ; mais là n’est pas la question ; pourtant nous attendons toujours un feedback des algérien, et lorsqu’ on voit le traitement réservé aux porteurs de drapeau amazigh, plus encore du drapeau kabyle, et le montage de l’opération » zéro kabyle » organisée par des citoyens algériens à Mostaganem avec le soutien de la hiérarchie du pouvoir assassin, pour barrer la route et écarter les kabyles partout oû ils peuvent étre promus, on se dit qu’ on est encore loin du but !!!!!

A l’évidence, l’indépendance est la solution de sagesse pour notre pays, LA KABYLIE.

Hocine O

SIWEL 252122 FEV 21