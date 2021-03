COORDINATION UNIVERSITAIRE DU MAK VGAYET – CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE TRACTS À L’INTÉRIEUR DES CAMPUS UNIVERSITAIRES TERGA UZEMMUR ET AVUDAW

VGAYET (SIWEL) — Aujourd’hui le 09 mars 2021 la coordination universitaire du MAK Vgayet a procédé à une campagne de distribution de tracts à l’intérieur des campus universitaire Terga Uzemmur et Avudaw.

Nous, en tant que Coordination Universitaire MAK de Vgayet, portons à la connaissance de l’opinion publique ce qui suit :

1) Nous félicitons la Kabylie d’avoir pris la décision de boycotter les échéances électorales du régime colonial algérien. Le zéro votant des présidentielles de décembre 2019 et de la révision constitutionnelle de novembre 2020 sont d’éclatantes victoires que le peuple kabyle va encore rééditer lors des prochaines législatives.

La Kabylie est déjà divorcée d’avec L’Algerie

2) L’instrumentalisation de l’institution judiciaire contre l’aspiration du peuple kabyle à son indépendance est d’ores et déjà vouée à l’échec.

Nos militantes et militants sont fondés à défendre pacifiquement le droit à l’autodétermination de la Kabylie. Aucune intimidation, aucune menace ne peut venir à bout de la volonté citoyennes des Kabyles à arracher l’indépendance de leur patrie.

3) Croire que par la violence de la répression, le pouvoir acculerait le MAK à la clandestinité est une erreur. Nul ne fera de nous des parias dans notre patrie, la Kabylie. Nous continuerons à militer ouvertement et sans aucune crainte pour notre indépendance car nous sommes légitimés par les conventions internationales qui protègent le droit des peuples à l’autodétermination.

4) Pour mieux réussir l’entreprise de libération nationale de la Kabylie, nous sommes décidés à renforcer la cohésion nationale de la Kabylie et à resserrer les rangs internes contre la domination coloniale algérienne en Kabylie.

5) À ce titre, Tala Hamza doit impérativement échapper à l’exploitation des richesses de son sous-sol et nous appelons à constituer un front pour préserver notre localité et la santé de sa population.

6) Nous dénonçons le racisme antikabyle qui se manifeste à travers les discriminations constatées aussi bien de la part du pouvoir colonial que de ses pseudos organisations des droits humains. Lounes Hamzi, Djalal Azaim ne sont pas libérés en tant que prisonniers d’opinion et ne sont pas revendiqués comme tels par la LADDH et par Amnesty International. Honte à leurs actuels responsables

7) Notre lutte est pacifique, légitime et responsable. Nous avons la ferme conviction de la justesse de notre combat et nous appelons la masse estudiantine à nous rejoindre, à rejoindre le seul combat juste et sur.

Enfin ,notre coordination universitaire est plus que jamais armés de volonté ,courage et de la persévérance afin d’entretenir cette lutte encore et encore, le temps qu’il faudra, jusqu’à l’arrachage de notre indépendance.

SIWEL 092136 MAR 21