BRI (POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE) VIOLENT LES FRANCHISES UNIVERSITAIRE DE TIZI-WEZZU ET SACCAGENT LA CHAMBRE D’UN ÉTUDIANT MILITANT À LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE DE HASNAOUA 1

KABYLIE (SIWEL) — Des agents de la BRI avec la complicité des agents de sécurité de la résidence universitaire hasnaoua 1, se sont introduits dans ladite cité et ont défoncé la porte de la chambre du militant indépendantiste BELAID AT SI SAID, ils ont tout saccagé à l’intérieur et les photos prises après leur passage en témoignent.

Un message insultant a été laissé sur place envers tout ce qui est kabyle et berbère, une fourchette courbée, comme ils aiment très bien le dire (el farchita) faisant référence à notre drapeau fédéral berbère et notre drapeau national kabyle .

Un pouvoir aux abois et sans limites, qui ne cesse de d’aller plus loin dans sa répression et dans l’exécution de son projet ZÉRO KABYLE.

SIWEL 201720 SEP 21