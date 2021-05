Attentat d’un algérien contre des Kabyles à Paris : un mois d’ITT pour l’un des blessés

PARIS (SIWEL) — Aksel Bellabbaci, chargé de mission auprès de la présidence du Gouvernement provisoire kabyle, agressé ce dimanche 23 mai vers midi à la place de Stalingrad à Paris, s’est vu prescrire 4 semaines d’incapacité temporaire totale (ITT).

Peu avant que le forcené algérien ne fonce avec sa camionnette sur des militants Kabyles qui préparaient leur stand, il a agressé le militant indépendantiste kabyle en lui jetant une échelle qu’il a réussi à esquiver mais sa main a été touchée.

Après s’être rendu au commissariat avec les autres militants du MAK pour porter plainte contre l’individu pour tentative d’assassinat, Aksel Bellabbaci s’est rendu à l’hôpital où l’examen a révélé une fracture base P3 du majeur de la main gauche avec une ecchymose post traumatique.

Le médecin a précisé qu’il serait possible qu’il persiste une incapacité permanente partielle (IPP) dont le taux sera à fixer par dires Expert.

Une prise en charge psychologique est recommandée pour les victime directe d’un événement traumatique tel que celui qu’elles ont vécu aujourd’hui, afin de réduire notamment des symptômes évidents de détresse et leur éviter les troubles anxieux, psychosomatiques, les conduites addictives, les troubles paniques, et le risque de suicide.

A sa sortie de l’hôpital, Aksel Bellabbaci a rejoint ses camarades à la place de Stalingrad où se tient un rassemblement organisé par la coordination Paris – Ile de France du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), en hommage à Masin Uharun et pour soutenir Ferhat Mehenni, le président du Gouvernement provisoire kabyle (Anavad) et du MAK suite à la campagne nauséabonde orchestrée par le régime algérien qui a classé récemment le mouvement indépendantiste kabyle comme organisation « terroriste », un comble pour un état que les chancelleries occidentales abhorrent au vu de son implication directe en tant que pourvoyeur en fonds et en ressources de l’internationale terroriste islamiste.

