ARRESTATION ET VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE D’UNE JEUNE LYCÉENNE À VGAYET, PAR LA POLICE COLONIALE ALGÉRIENNE

VGAYET (SIWEL) — Les arrestations et les intimidations des services du colonialisme algérien en Kabylie n’ont pas de limites, et s’appliquent sur tout citoyen osant exprimer son amour, ou son appartenance à notre mère patrie, oui ce territoire nommé Kabylie.

Une jeune lycéenne militante du MAK, âgée de 19 ans, originaire de Vgayet, a été hier, le 16 mai 2021, victime d’une arrestation inconcevable de la part des services de l’insécurité algérienne, au niveau du barrage de Guendouza, alors qu’elle marchait tranquillement de surcroit accompagnée d’une petite fille âgée de 13 ans. Selon la victime au moment de son interpellation, un policier l’a provoquée en raison de son T-shirt portant trois cœurs aux couleurs Kabyles (rouge, bleu et jaune). Cet agent de l’ordre dictatorial s’est permis de lui demander si cela voulait dire qu’elle appartenait au mouvement du MAK. Mais en réalité, il s’est avéré que ce même policier était présent au dernier rassemblement tenu devant la cours d’Akvu, en faveur des militants indépendantiste, et auquel la jeune fille avait assisté, donc clairement sa question n’en était pas une, elle était seulement une manière de dire je sais qui vous êtes et je pense que vous le savez. Nous connaissons ces manœuvres, c’est la communication à l’algérienne dans toute sa splendeur, vouloir piéger tout en sachant que l’autre en a conscience et sait pertinemment de quoi il retourne.

Ils l’ont transférée directement au commissariat, en laissant la petite fille seule dans la rue. A son arrivée dans leurs locaux, ils lui ont confisqué son téléphone de force, ce qui lui a coûté une blessure à la main. Ensuite, ils l’ont forcée à déverrouiller son téléphone, ce qui contredit totalement les règlements juridiques qui protègent la vie intime des citoyens. La jeune femme a été relâchée du commissariat vers 17h, en somme en fin d’après-midi, donc après plusieurs heures d’un interrogatoire musclé.

Nous dénonçons fermement ces pratiques barbares et infondées. Nous disons stop à ces atteintes gravissimes à la liberté des citoyens, si tant est que l’on puisse encore croire que le régime d’Alger respecte cette notion ou en reconnaisse le plus petit début de légitimité !!!

Halte à la répression du pouvoir algérien, colonialiste et génocidaire ! Vive la Kabylie libre et indépendante !

SIWEL 172355 MAI 21