13/04/2020 : Situation du coronavirus (Covid-19) en Kabylie

KABYLIE (SIWEL) — En Kabylie, au 13/04/2020, l’on peut déplorer 374 cas confirmés de COVID‑19 (+11 par rapport à hier), dont 54 personnes décédées (+2 par rapport à hier) et 39 rétablies (+3 par rapport à hier).

Situation de Covid-19 en Kabylie – Mise à jour au 13/04/2020-20:00 UTC

En Kabylie, pour le moment, la propagation du coronavirus (COVID‑19) est sous contrôle, mais les présentes semaines sont critiques. Il y a désormais de la transmission du virus dans toutes les régions de Kabylie.

La population kabyle s’étant d’elle-même considérée en état de guerre contre cette pandémie, a immédiatement adopté le confinement des villages et quartiers des villes de toute la Kabylie, activant ainsi sa vieille institution de protection et de défense (Laεnaya), au grand dam de l’Algérie coloniale dont le forces de police et de gendarmerie tentent par tous les moyens de casser ce que les Comités de villages ont entrepris pour préserver des vies.

A rappeler que l’Aza-Rouge kabyle avait installé le 22/03/2020 un Comité national dédié au Covid-19 et a mis en place plusieurs collectes de fonds auprès de la diaspora kabyle afin de venir en aide à la patrie :

Sur Leetchi : https://www.leetchi.com/c/kabylie-stop-covid-19

Sur GoFundMe : https://www.gofundme.com/f/azarouge-kabylia-fight-covid19-together

Par virement bancaire : IBAN = FR76 3006 6106 7700 0203 4740 151 / SWIFT/BIC = CMCIFRPP

Le gouvernement provisoire kabyle en exil (Anavad) qui a pris toutes les mesures nécessaires pour freiner le plus possible la contagion, a instauré l’état de siège sanitaire en Kabylie dès le 17/03/2020 et a mis en service avec l’Aza-Rouge un site internet dédié au Covid-19 : https://www.covid19-kabylie.info.

L’Organisation mondiale de la Santé a officiellement déclaré le statut de pandémie pour la COVID-19.

