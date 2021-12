10 DÉCEMBRE, JOURNÉE MONDIALE DES DROITS HUMAINS

Journée internationale des droits de l’homme et journée nationale algérienne pour les bafouer… Encore une fois de plus, la kabylie se distingue de l’Algérie.

Tandis que nos militants revendiquaient haut et fort la liberté, la justice, le droit a l’existence et à l’expression, l’Algérie intervient pour railler toutes ces expressions et prouver encore une fois sa discrimination vis à vis de notre peuple.Anyway, on ira toujours dans le sens de notre libération. Vive la liberté.

Vive l’indépendance.

Tasedda Taqvaylit, le 10 décembre 2016.

SIWEL 101155 DEC 2021.