ZINA NAIT SID LA SOEUR DE LA COPRÉSIDENTE DU CMA A ÉTÉ KIDNAPPÉE PAR LA POLICE TERRORISTE ALGÉRIENNE

KABYLIE (SIWEL) — Une semaine après le kidnapping de massa Kamira Nait Sid coprésidente du congrès mondial amazigh, la police coloniale algérienne vient d’arrêter sa petite sœur Zina (connue sous le nom de Myzin) une militante très déterminée, engagée avec toutes ses forces dans les causes justes, pacifiquement comme est le cas de tous les détenus visés par les chasseurs de lumières.

Des incarcérations arbitraires, du blocage même pour les malades, des feux de forêts, accusations et emprisonnement sans aucun motif et maintenant ils déploient leurs serviteurs afin de kidnapper des militantes et militants pacifiques amoureux de la Kabylie.

Encore une autre fois, le pouvoir maléfique d’alger nous démontre par ces méthodes machiavéliques, qu’il n y a qu’un seul et unique terroriste, c’est bien lui-même, le pouvoir colonial d’alger.

Notre union est indispensable aujourd’hui plus que jamais.

Liberté à nos sœurs et frères.

SIWEL 302132 AOU 21